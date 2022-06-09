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即市新聞

09/06/2022 08:33

《新股上市》Ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｅａｌ輕微超購，專業投資者９４名

　　《經濟通通訊社９日專訊》特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）Ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｅａｌ
（０７８２７）明日（１０日）在主板掛牌，發售Ａ類股份約１億股，獲輕微超額認購，投資者
包括９４名專業投資者，其中２４名為機構專業投資者，而該等機構專業投資者將分別持有Ａ類
股份及上市權證（０４８２７）的約７５﹒７１％。
　　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｅａｌ之Ａ類股份發行價每股１０元，集資所得款項總額１０﹒０１億元
，而每２股獲發１份上市權證，每１份權證可按行使價１１﹒５元換取１股。上市聯席保薦人花
旗及海通國際。
　　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｅａｌ在物色特殊目的收購公司併購目標時，擬重點關注專注於智能汽車
技術，或擁有供應鏈及跨境電子商務能力，使其能夠受益於國內消費升級趨勢的中國公司。該公
司承諾在上市日期起計１８個月內宣布特殊目的收購公司併購交易，且須於上市日期起計３０個
月內完成併購交易。
　　為確保發售證券將不會向公眾人士出售或交易，Ａ類股份上市時及上市後，每手買賣單位的
價值須至少為１００萬元，因此，將以每手１１萬股進行買賣，按每股１０元的發行價計算，每
手買賣單位的初始價值為１１０萬元。上市權證將以每手買賣單位５﹒５萬份進行買賣。
（ｍｈ）

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