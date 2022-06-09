《盤後部署》恒指現烏雲蓋頂，後市或回調至１０天線約２１３００

《經濟通通訊社９日專訊》港股今天有回吐，高開１０６點報２２１２１，惟初段走勢較反

覆，早市低見２１８４７，之後跌幅稍為收窄，半日低收５２點報２１９６１。午市開始沽盤浮

現，開市約半小時曾跌至全日最低位２１７３７，其後跌勢未再擴大。恒指收報２１８６９，跌

１４５點或跌０﹒６６％，主板成交１６３７﹒０３億元。國企指數報７６０６，跌７３點或跌

０﹒９５％。恒生科技指數報４７４９，跌６８點或跌１﹒４３％。

內地股市同樣回軟。上證綜合指數報３２３８，跌２４點或跌０﹒７６％，成交

４６８４﹒５８億元人民幣；深證成份指數報１１８１０，跌２２２點或跌１﹒８５％，成交

２４２８﹒４６億元人民幣。



＊內需股見血，潤啤跌逾５％＊



科技股為是日跌市元凶之一，重磅科技藍籌股ＡＴＭＸＪ當中，美團（０３６９０）高開

０﹒５８％後未能承接升勢，午後曾經再度失守２００元關，最低見１９７﹒２元，收市跌

３﹒０７％，報２０１﹒８元；小米（０１８１０）跌３﹒１８％；京東（０９６１８）跌

２﹒０５％；阿里巴巴（０９９８８）高開近７％，惟午市開盤後升幅大幅收窄，收市升

２﹒３％，報１１１﹒３元；騰訊（００７００）微升０﹒８７％。

內需股見血，啤酒、餐飲、體品股接連報跌。啤酒股方面，潤啤（００２９１）開市早段跌

近３％，及後跌幅擴大，午市曾跌逾６％，最低見４８﹒８元，收市跌５﹒１３％，報

４９﹒９５元；青啤（００１６８）、百威亞太（０１８７６）跌逾３％。餐飲股方面，海底撈

（０６８６２）先開高後走低，盤中最高見１７﹒１８元，之後迅速回落，收市跌５﹒０２％，

報１５﹒８８元；九毛九（０９９２２）跌４﹒５２％；百勝中國（０９９８７）跌１﹒２％，

跌幅相對較小。主要體品股當中，以安踏（０２０２０）跌幅較多，收市跌４﹒３９％，報

９０﹒３元。

近期展現強勁升勢的汽車股，去到今天無以為繼。首五個月銷量跌１９％的長汽

（０２３３３）高開２﹒４１％，惟升勢曇花一現，午市更一度跌逾５％，最低見１４﹒０８元

，收市跌４﹒８２％，報１４﹒２２元；比亞迪（０１２１１）高開３﹒１１％，其後走勢反覆

向下，最終跌０﹒６６％，報３００元；吉利（００１７５）、廣汽（０２２３８）跌逾３％。

造車新勢力「蔚小理」日內走勢相對較穩，小鵬（０９８６８）更升０﹒６７％，報１０５﹒４

元。



＊ＡＴＭ均錄得資金淨流出＊



大市方面，今天總成交額較上日少２０３億元，資金就錄得２﹒０９億元淨流出，是２０日

以來首次，大戶主動買沽比率為４９：５１，較前幾日為弱。此外，在ＡＴＭ當中，騰訊、美團

及阿里巴巴分別錄得１０﹒２８億元、３２３萬元及２６８萬元資金淨流出，而恒指由５月初的

升浪已累積不少升幅，不排除大戶在高位獲利。

在日線圖上，今天恒指出現陰燭，開市價２２１２１高於上日收市價２２０１４，收市價

２１８６９亦低於上日陽燭開市與收市價的一半２１９０１，出現「烏雲蓋頂」的利淡轉向形態

。事實上，恒指開市後最高升至２２１４２，之後迅速回落，反映在２２１００點水平有頗大阻

力，再配合是日資金流向，意味即日有不少賣盤壓低股價離場，短線或調整至１０天線

２１２７９附近。（ｅｒ）

