《窩輪豪情－梁業豪》為何會看好本月１５日收市前的港股走勢？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

資訊科技業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為阿

里巴巴（０９９８８）、騰訊（００７００）與藥明生物（０２２６９），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）與中海油（００８８３）。

昨早（８日）港股高開後所遇到的沽壓不大，本欄認為好友大戶已經成功控制局勢，繼續看

好本周１５日收市前港股大市的整體走向。於未來５個交易日，估計大市將大漲小回；於市況回

落調整時，我們應細心觀察前跌浪底會否被跌越，以防升浪提早完結。最重要者，為好友宜把握

這段對他們特別有利的時候，發力進攻，令港股升抵一些重要阻力位之上企穩。近日筆者一直看

好本月市況，主因為「指數期貨大戶加權平均開倉水平」分析法有此指引；形勢有變的話，會立

即通知大家。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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