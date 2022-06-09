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09/06/2022 09:26

【虛幣世界】市場憂慮滯脹，美股及加密貨幣齊跌

　　《經濟通通訊社９日專訊》市場擔心滯脹及經濟增長放緩問題困擾美國，美股及加密貨幣隔
晚回吐，比特幣目前穩守於三萬美元關口，但以太幣則失守１８００美元水平。其他山寨幣隨美
股下挫，ＤＯＴ和ＡＶＡＸ下跌超過３％，ＳＯＬ下跌超過２％；ＬＩＮＫ是贏家之一，上漲了
約２％。
　　３ｉＱ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ａｓｓｅｔ研究主管　Ｍａｒｋ　Ｃｏｎｎｏｒｓ分析指，比特
幣的基本面完好無損，但由於監管法例目前未有明確性，相信比特幣可能會保持區間波動；另外
他還注意到以太坊２﹒０遷移作為測試網的失敗，他認為以太坊的股權證明可能到２０２３年才
能現實。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報３０２８７﹒１２元（美元．下同），升０﹒２７％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１７９７﹒６２元，升０﹒３２％；艾達幣報
０﹒６４３３元，升０﹒４１％；瑞波幣報０﹒４０１３元，升０﹒１５％。（ｕｌ）
　
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