《談國論企－黎偉成》穩投資保消費糧食產業鏈民生

《談國論企》中國國務院於２０２２年５月３１日發布《紮實穩住經濟一攬子政策措施的通

知》，提到財政和貨幣金融政策等宏觀政策工作的同時，更重點地力推穩投資促消費、保糧食能

源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基本民生等微觀和結構性政策，強調要讓市場主體和人民群眾

應知盡知、應享盡享。相信國家繼續積極造好常態化疫情防控的基礎底下，能夠強化整體國民經

濟穩中有進發展，補回疫情造成的損失，甚至達致全年目標。



＊規範健康發展平台經濟穩定擴大民間投資＊



《通知》提到的６方面共３３項，頭兩個方面當然是宏觀的財政政策和貨幣金融政策，緊接

下來的（甲）第三方面的「穩投資促消費」，最惹人注目的當然是（一）第１７條的「促進平台

經濟規範健康發展」。「平台經濟」，是中國多年來建設好世界先進的５Ｇ基建，繼而「５Ｇ＋

」的推而廣之，應用於工商服務業和民生的經濟社會利商惠民政策。即使「平台經濟」於發展之

初，出現壟斷性的不合理甚至不合法的經營劣況，受到強力的整治壓力，惟國務院在此番穩投資

政策中還是特別提到要「促進平台經濟規範健康發展」，充分顯示國家是支持「平台經濟」的發

展，但要有「規範」而「健康 」的發展，即肯定「平台經濟」的經濟地位和作用。

「平台經濟Ｐｌａｔｆｏｒｍ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ」的最大特點，是（１）即使是其本身

不生產產品，但可以促成雙方或多方供求之間的交易，而通過收取費用或賺取差價而獲益的一種

商業模式，由是（２）就構建新的經濟形態，特別是強化製造業和服務業的商業融合，以電子信

息技術的發展為基礎推動商業模式、經濟形態作出重大的改變，而國家主席習近平於２０２１年

３月１５日的中央財經委員會第九次會議，特別提到要規範「平台經濟」，強調要「推動平台經

濟規範健康持續發展」，要「解決突出矛盾和問題，因平台經濟在中國的發展正處在關鍵時期，

故「要著眼長遠、兼顧當前、補齊短板、強化弱項，營造創新環境」。相信國務院相關部委會陸

續出台關於規範「平台經濟」健康發展的規條。

和（二）第１６條的「穩定和擴大民間投資」。民間投資，在中國國民經濟扮演的角色日益

重大，可見之於外貿的貢獻和表現。據海關總署所發布的資料，民營企業於２０２２年１－４月

份在對外貿易中的進出口累計額度達６﹒１萬億元人民幣，同比增長１１％和位整體之數

４８﹒５％，其中出口４﹒０７萬億元增１５﹒４％和佔比５８﹒４％，便足見重要性。國家多

年來一直積極主動支持中小微企，就是讓民企可以由小微到中、大，做大做強，是為國民經濟全

面穩中有進發展的其中重要支持力量。

至於（乙）第四方面的「保糧食能源安全」的政策，相當重要。特別是第１９項的「健全完

善糧食收益保障」，在現階段更是有高度關鍵性的政策，因美國總統拜登主動推手弄出來的俄羅

斯、烏克蘭亂局，不僅在國際間造成政治、軍事等新冷戰，更霸道單方和不斷推出「制裁」俄羅

斯的措施，使環球能源、農產糧食等多方面出現嚴重短缺惡局。由是中國要以健全收益保障的方

式，確保糧食安全，相當及時和有高度針對性。



＊強化農業生產反制美國推手糧食能源荒＊



據中國國家統計局發布的最新數字，全國農業（種植業）增加值於２０２２年一季度同比增

長４﹒８％，乃受惠於（Ｉ）氣象條件良好，農業生產服務持續加強，春耕備耕平穩有序推動所

致；而（ＩＩ）全年種植意向調查顯示：全國小麥、稻谷意向播種面積總體穩定，大豆意向播種

面積增加較多。

加上（ＩＩＩ）豬牛羊禽肉（ｉ）產量於２０２２年一季度達２３９５萬噸，同比增加

８﹒８％，其中豬肉增量１４％、牛肉增３﹒６％和羊肉增１﹒４％；而牛奶增產８﹒３％，禽

蛋增２﹒５％。（ｉｉ）生豬存欄４﹒２２５３萬頭，同比增長１﹒５％，此中之能繁殖母豬存

欄４１８５萬頭。

要指出，中國的農業穩產增產，乃於美國人對俄羅斯搞新冷戰伊始；而「陰毒王」拜登更要

搞全球糧食荒，故中國現時更要保糧食能源安全，政策正策也。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

