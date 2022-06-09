  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2022 09:24

《中概異動》隔晚中概美股全線逆市造好，阿里高開近７％

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）現價升６﹒８％，報１１６﹒２元，以現價
計，該股暫連升４日，累計升幅２５﹒８９％。該股成交約６１３萬股，涉資７﹒０９億元。
　　美國經濟衰退風險擴大，十年期國債孳息率突破３％，道指跌０﹒８１％，納指跌
０﹒７３％。外資翻炒中概股，隔晚阿里（ＢＡＢＡ）美股大升１４﹒６７％，收報
１１９﹒６２美元。其餘中概股全體逆市造好；京東（ＪＤ）升７﹒６６％收報６６﹒４７美元
，拼多多（ＰＤＤ）升９﹒７３％收報６４﹒９５美元，網易（ＮＴＥＳ）升３﹒２３％收報
１０６﹒８４美元，百度（ＢＩＤＵ）升１﹒５３％收報１５２﹒８８美元，嗶哩嗶哩
（ＢＩＬＩ）升５﹒９９％，收報２９﹒７１美元。
　　港股科技股今日普遍高開；京東集團（０９６１８）升１﹒８９％，報２５９元，以現價計
，該股暫連升４日，累計升幅１６﹒９８％；騰訊（００７００）升３﹒２２％，報４０４元，
以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒９％；美團（０３６９０）升０﹒５８％，報
２０９﹒４元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１６﹒２％；網易（０９９９９）跌
０﹒７１％，報１６８﹒７元。
　　現時，恒生指數報２２１２１，升１０６點或升０﹒４９％，主板成交４５﹒４７億元。國
企指數報７７２９，升４９點或升０﹒６５％。恒生科技指數報４８８３，升６５點或升
１﹒３６％。
　　即月期指新報２１９３８，升８９點，低水１８４點。即月國指期貨報７６４９，升４７點
，低水８１點。即月科指期貨新報４８８２，升６０點，低水４點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１１６﹒２元　升６﹒８０％
　　京東集團（０９６１８）　２５９﹒０元　升１﹒８９％
　　騰訊（００７００）　　　４０４﹒０元　升３﹒２２％
　　美團（０３６９０）　　　２０９﹒４元　升０﹒５８％
　　網易（０９９９９）　　　１６８﹒７元　跌０﹒７１％
　　百度（０９８８８）　　　１５１﹒４元　跌０﹒４６％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　２３７﹒８元　升０﹒５１％
　　快手（０１０２４）　　　　８９﹒１元　升１﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning09/06/2022
林家亨：比亞迪供電池予Tesla旨在賣品牌　長線目標價不止330元
人氣文章中國故事09/06/2022
《京城近觀》北京煙火氣重臨
人氣文章財經熱話09/06/2022
【虛幣世界】市場憂慮滯脹，美股及加密貨幣齊跌
人氣文章財經熱話08/06/2022
澳門或縮入境隔離時間兼獲大行祝福　濠賭股全線急升
人氣文章中國故事08/06/2022
《神州經脈》當局批新遊戲版號　A場坐過山車滬指高收
人氣文章財經熱話08/06/2022
【除淨前必睇】中海油明除淨　今日守定沽？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金