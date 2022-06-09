《中概異動》隔晚中概美股全線逆市造好，阿里高開近７％

《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）現價升６﹒８％，報１１６﹒２元，以現價

計，該股暫連升４日，累計升幅２５﹒８９％。該股成交約６１３萬股，涉資７﹒０９億元。

美國經濟衰退風險擴大，十年期國債孳息率突破３％，道指跌０﹒８１％，納指跌

０﹒７３％。外資翻炒中概股，隔晚阿里（ＢＡＢＡ）美股大升１４﹒６７％，收報

１１９﹒６２美元。其餘中概股全體逆市造好；京東（ＪＤ）升７﹒６６％收報６６﹒４７美元

，拼多多（ＰＤＤ）升９﹒７３％收報６４﹒９５美元，網易（ＮＴＥＳ）升３﹒２３％收報

１０６﹒８４美元，百度（ＢＩＤＵ）升１﹒５３％收報１５２﹒８８美元，嗶哩嗶哩

（ＢＩＬＩ）升５﹒９９％，收報２９﹒７１美元。

港股科技股今日普遍高開；京東集團（０９６１８）升１﹒８９％，報２５９元，以現價計

，該股暫連升４日，累計升幅１６﹒９８％；騰訊（００７００）升３﹒２２％，報４０４元，

以現價計，該股暫連升２日，累計升幅９﹒９％；美團（０３６９０）升０﹒５８％，報

２０９﹒４元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅１６﹒２％；網易（０９９９９）跌

０﹒７１％，報１６８﹒７元。

現時，恒生指數報２２１２１，升１０６點或升０﹒４９％，主板成交４５﹒４７億元。國

企指數報７７２９，升４９點或升０﹒６５％。恒生科技指數報４８８３，升６５點或升

１﹒３６％。

即月期指新報２１９３８，升８９點，低水１８４點。即月國指期貨報７６４９，升４７點

，低水８１點。即月科指期貨新報４８８２，升６０點，低水４點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） １１６﹒２元 升６﹒８０％

京東集團（０９６１８） ２５９﹒０元 升１﹒８９％

騰訊（００７００） ４０４﹒０元 升３﹒２２％

美團（０３６９０） ２０９﹒４元 升０﹒５８％

網易（０９９９９） １６８﹒７元 跌０﹒７１％

百度（０９８８８） １５１﹒４元 跌０﹒４６％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２３７﹒８元 升０﹒５１％

快手（０１０２４） ８９﹒１元 升１﹒８９％

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（ｈｃ）

