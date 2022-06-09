《異動股》油價漲逾２％，紐油升破１２０美元關，中海油高開４％

《經濟通通訊社９日專訊》中海油（００８８３）現價升４﹒１１％，報１１﹒６４元，該
股成交約１６９５萬股，涉資１﹒９７億元；中石油（００８５７）升０﹒４６％，報４﹒３５
元；中石化（００３８６）跌０﹒７９％，報３﹒７８元。
美國能源署（ＥＩＡ）最新公布的原油庫存下降，惟汽油需求維持強勁，無阻油價高收，紐
約期油更升破１２０美元關。
紐約期油上漲２﹒７美元或２﹒３％，報每桶１２２﹒１１美元；布蘭特期油上日突破
１２０美元後延續升勢，上漲３﹒０１美元或２﹒５％，報每桶１２３﹒５８美元，兩種原油期
貨均創３月８日以來最高收市價。
現時，恒生指數報２２１２１，升１０６點或升０﹒４９％，主板成交４５﹒４７億元。國
企指數報７７２９，升４９點或升０﹒６５％。恒生科技指數報４８８３，升６５點或升
１﹒３６％。
即月期指新報２１９３１，升８２點，低水１９１點。即月國指期貨報７６４６，升４４點
，低水８４點。即月科指期貨新報４８８１，升５９點，低水３點。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中海油（００８８３） １１﹒６４元 升４﹒１１％
中石油（００８５７） ４﹒３５元 升０﹒４６％
中石化（００３８６） ３﹒７８元 跌０﹒７９％
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（ｅｒ）
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