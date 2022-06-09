【大國博弈】商務部：高通脹下取消全部對華加徵關稅有利世界

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》美國商務部長雷蒙多近期稱，正在研究取消
對華關稅的問題，商務部發言人束珏婷在例行發布會表示，我們注意到美方近期關於考慮取消對
華加徵關稅的一系列表態，已多次作出回應。中方在這一問題上的立場是一貫的、明確的。在全
球高通脹形勢下，從企業和消費者的利益出發，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利
於整個世界。
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