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即市新聞

09/06/2022 12:07

《午市前瞻》恒指百天線前猶豫，航運股前景淡宜吼科技股

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２１９６１，跌５２點或０﹒２４％，主板成
交９１５﹒５１億元。恒生中國企業指數報７６４９，跌３０點或０﹒３９％。恒生科技指數報
４７８０，跌３７點或０﹒７８％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３９５﹒６元，升４﹒２元或１﹒０７％，成交８６﹒２６億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報１１２﹒３元，升３﹒５元或３﹒２２％，成交７０﹒２５億元；美團收
報２０２﹒８元，跌５﹒４元或２﹒５９％，成交５０﹒１１億元。國指三大成交股份依次為騰
訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

＊李偉傑：恒指或回調至２１３００至２１４００＊

　　恒指上午觸及１００天平均線後阻力顯著增強，財經分析員李偉傑指今日回落算是合理，因
市場觀望美國通脹數據，以衡量未來聯儲局的加息步伐會否有變。他預期今次港股的回調幅度未
必多，最多或下試２１３００至２１４００水平。李偉傑指，市場憧憬科網監管步入尾聲，科技
股將成為後市向上收復的主要動力。
　　反映航運業狀況的波羅的海綜合指數連跌多日，航運股今日大幅跑輸大市，股價強勢多時的
東方海外（００３１６）亦難逃沽壓，上午最多跌超過９％。李偉傑指有利航運股的高運費環境
於今年首季持續，但能否持續至本季或之後時間則難講。他指，短期內東方海外未能修復１０天
線便要先行離場。

＊嗶哩嗶哩現價勿追宜績後部署＊

　　李偉傑提到，近期資金轉炒走勢趨強的科技股，但他建議入手有盈利基礎的科技股較為理想
，因為假設監管未如預期一樣鬆綁，有盈利的科技股仍較有支持。他建議買入較少受監管消息影
響的京東（０９６１８），而早前中央發言支持平台經濟亦將有利京東股價，建議回落至１０天
線約２７１元水平買入較理想。
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）將於今日收市後公布業績，李偉傑指市場已預期業績倒退，能否好
過預期則難以預料，但他提到近期多隻大型科網股業績都好過市場預期，故市場對嗶哩嗶哩業績
仍會有一定期望。他指投資者可以現價小注追入博業績，但更建議不如業績後才再作部署。
（ｈｃ）

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