《午市前瞻》恒指百天線前猶豫，航運股前景淡宜吼科技股

《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收報２１９６１，跌５２點或０﹒２４％，主板成

交９１５﹒５１億元。恒生中國企業指數報７６４９，跌３０點或０﹒３９％。恒生科技指數報

４７８０，跌３７點或０﹒７８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３９５﹒６元，升４﹒２元或１﹒０７％，成交８６﹒２６億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報１１２﹒３元，升３﹒５元或３﹒２２％，成交７０﹒２５億元；美團收

報２０２﹒８元，跌５﹒４元或２﹒５９％，成交５０﹒１１億元。國指三大成交股份依次為騰

訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊李偉傑：恒指或回調至２１３００至２１４００＊



恒指上午觸及１００天平均線後阻力顯著增強，財經分析員李偉傑指今日回落算是合理，因

市場觀望美國通脹數據，以衡量未來聯儲局的加息步伐會否有變。他預期今次港股的回調幅度未

必多，最多或下試２１３００至２１４００水平。李偉傑指，市場憧憬科網監管步入尾聲，科技

股將成為後市向上收復的主要動力。

反映航運業狀況的波羅的海綜合指數連跌多日，航運股今日大幅跑輸大市，股價強勢多時的

東方海外（００３１６）亦難逃沽壓，上午最多跌超過９％。李偉傑指有利航運股的高運費環境

於今年首季持續，但能否持續至本季或之後時間則難講。他指，短期內東方海外未能修復１０天

線便要先行離場。



＊嗶哩嗶哩現價勿追宜績後部署＊



李偉傑提到，近期資金轉炒走勢趨強的科技股，但他建議入手有盈利基礎的科技股較為理想

，因為假設監管未如預期一樣鬆綁，有盈利的科技股仍較有支持。他建議買入較少受監管消息影

響的京東（０９６１８），而早前中央發言支持平台經濟亦將有利京東股價，建議回落至１０天

線約２７１元水平買入較理想。

嗶哩嗶哩（０９６２６）將於今日收市後公布業績，李偉傑指市場已預期業績倒退，能否好

過預期則難以預料，但他提到近期多隻大型科網股業績都好過市場預期，故市場對嗶哩嗶哩業績

仍會有一定期望。他指投資者可以現價小注追入博業績，但更建議不如業績後才再作部署。

（ｈｃ）

