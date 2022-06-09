【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社９日專訊》今日恒指高開１０６點，報２２１２１點。最高升１２８點報
２２１４２點，最低跌２７６點報２１７３７點。恒指收報２１８６９點，跌１４５點或
０﹒６６％。
按額度計算，北水全日淨流入２０﹒１億元人民幣，減少３﹒２％。北水淨買入最多的個股
依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、協鑫科技（０３８００）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、比亞迪股份（０１２１１）
。
主板成交１６３７﹒０３億元減少１１％。其中港股通成交３３１﹒３億元，佔總成交
２０﹒２％。
＊摩通料油價或見１５０美元＊
國際油價一路狂飆，紐約期油截至上周已連升第６周，布蘭特期油則連升第３周，昨日受美
國汽油庫存下降刺激，紐油布油雙雙再漲逾２％創３個月高。近日油價確有多個利好因素支持，
包括歐盟制裁俄油及上海解封，市場預期需求上升，同時石油輸出國組織與盟友（ＯＰＥＣ＋）
雖提高增產目標，但市場質疑其擴產能力，近日亦有大行調高油價預測，摩通預估或升至１５０
美元。
中國海洋石油升２﹒１５％報１１﹒４２元，北水淨買入１０﹒９億元；美團跌３﹒０７％
報２０１﹒８元，北水淨買入３﹒１億元；協鑫科技升０﹒９６％報３﹒１６元，北水淨買入
２﹒３億元。
騰訊控股升０﹒８７％報３９４﹒８元，北水淨賣出８﹒６億元；藥明生物升１﹒７９％報
７１﹒１元，北水淨賣出３﹒４億元；比亞迪股份跌０﹒６６％報３００元，北水淨賣出２﹒６
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） １０﹒９１
美團 （０３６９０） ３﹒０８
協鑫科技 （０３８００） ２﹒３２
小米集團 （０１８１０） １﹒９７
理想汽車 （０２０１５） １﹒５６
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －８﹒６０
藥明生物 （０２２６９） －３﹒４２
比亞迪股份 （０１２１１） －２﹒６１
快手 （０１０２４） －０﹒８１
建設銀行 （００９３９） －０﹒４０
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