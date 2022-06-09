《美元走勢－羅明立》歐元初步阻力位於１﹒０７５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １３３﹒５０ １３４﹒５６ １３３﹒４０

歐元╱美元 １﹒０７０１ １﹒０７３３ １﹒０６９４

英鎊╱美元 １﹒２５０１ １﹒２５４８ １﹒２４９２

美元╱瑞郎 ０﹒９７９３ ０﹒９７９９ ０﹒９７６９

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９３ ７﹒８４６４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》美匯指數周三（８日）在１０２﹒５０上下窄幅上落，在近期美國聯儲局官員

相繼發表較強硬的貨幣政策言論後，美國１０年期國債孳息率過去幾日重上３％；歐元區第一季

ＧＤＰ年率向上修正至５﹒４％，市場關注歐洲央行今日（９日）的議息結果。市場預計歐洲央

行將會確認在７月加息０﹒２５％，而９月的加息幅度則有變數，可能會較進取的加息０﹒５％

。就算是這樣，較聯儲局的力度仍然偏弱一些，估計對歐元的利好作用不大。

歐元兌美元反彈後回落，初步阻力位於１﹒０７５０，下一步阻力位於１﹒０８００附近；

初步支持位於１﹒０６７０，下一步支持位於１﹒０６００。除非歐央行的政策立場較預期強硬

，歐元下行風險仍然較大。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０７５０ １﹒０６２０ １﹒０８００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２５４０ １﹒２３５０ １﹒２５７５

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

