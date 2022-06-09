【特區新班子】傳資深政務官卓永興將出任政務司副司長

《經濟通通訊社９日專訊》候任特首李家超的新班子開始明朗化。政務司司長一職，早前傳

出由現任特首辦主任陳國基出任；而副司長一職，據《香港經濟日報》報道指，傳會由已退休的

前創新及科技局常任秘書長卓永興出任。

６３歲的卓永興是資深政務官（ＡＯ），２０１９年４月退休後，分別獲特首林鄭月娥、財

政司司長陳茂波邀請，以合約身份聘用。（ｈｌ）

