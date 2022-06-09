【特區新班子】傳資深政務官卓永興將出任政務司副司長

《經濟通通訊社９日專訊》候任特首李家超的新班子開始明朗化。政務司司長一職，早前傳
出由現任特首辦主任陳國基出任；而副司長一職，據《香港經濟日報》報道指，傳會由已退休的
前創新及科技局常任秘書長卓永興出任。
６３歲的卓永興是資深政務官（ＡＯ），２０１９年４月退休後，分別獲特首林鄭月娥、財
政司司長陳茂波邀請，以合約身份聘用。（ｈｌ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|中國故事09/06/2022
《京城近觀》北京煙火氣重臨
|財經熱話09/06/2022
【虛幣世界】市場憂慮滯脹，美股及加密貨幣齊跌
|財經熱話08/06/2022
澳門或縮入境隔離時間兼獲大行祝福 濠賭股全線急升
|中國故事08/06/2022
《神州經脈》當局批新遊戲版號 A場坐過山車滬指高收
|財經熱話08/06/2022
【除淨前必睇】中海油明除淨 今日守定沽？
|財經熱話08/06/2022
【監管鬆綁】遊戲版號再批 專家：監管近尾聲 薦兩股博反彈！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰