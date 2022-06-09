  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2022 08:59

【特區新班子】傳資深政務官卓永興將出任政務司副司長

　　《經濟通通訊社９日專訊》候任特首李家超的新班子開始明朗化。政務司司長一職，早前傳
出由現任特首辦主任陳國基出任；而副司長一職，據《香港經濟日報》報道指，傳會由已退休的
前創新及科技局常任秘書長卓永興出任。
　　６３歲的卓永興是資深政務官（ＡＯ），２０１９年４月退休後，分別獲特首林鄭月娥、財
政司司長陳茂波邀請，以合約身份聘用。（ｈｌ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事09/06/2022
《京城近觀》北京煙火氣重臨
人氣文章財經熱話09/06/2022
【虛幣世界】市場憂慮滯脹，美股及加密貨幣齊跌
人氣文章財經熱話08/06/2022
澳門或縮入境隔離時間兼獲大行祝福　濠賭股全線急升
人氣文章中國故事08/06/2022
《神州經脈》當局批新遊戲版號　A場坐過山車滬指高收
人氣文章財經熱話08/06/2022
【除淨前必睇】中海油明除淨　今日守定沽？
人氣文章財經熱話08/06/2022
【監管鬆綁】遊戲版號再批　專家：監管近尾聲　薦兩股博反彈！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金