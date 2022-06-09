【答問大會】林鄭：要徹底改善行政立法關係，確保愛國者治港

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會出席其任內最後一次答問會。林
鄭月娥表示，要徹底改善行政立法關係，並確保愛國者治港。修例風波反映出，立法、行政關係
須建基於一國原則。她又指，愛國者組成的立法會有助提升施政效能。
她指出，很多事情需要以愛國者治港為前提，如架構重組、一地兩檢、版權條例草案、及北
部都會區等均需在愛國者治港的情況下提出及討論。（ｓｌ）
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