【大灣區】新世界旗下Ｈｕｍａｎｓａ拓展大灣區高端醫健服務市場

《經濟通通訊社９日專訊》新世界集團旗下優質醫療健康品牌Ｈｕｍａｎｓａ（仁山優社）

宣布，將擴展粵港澳大灣區業務，其版圖將於本年內擴充至擁有逾３０個醫健布點，由超過

３５０名專業醫生提供更多元化的優質專科服務。

Ｈｕｍａｎｓａ表示，現時內地團隊及主要合作夥伴已滿足逾３０萬名顧客的醫療需求，將

會繼續拓展大灣區高端醫健服務市場，並與擁有２１００萬名潛在客戶的新世界生態圈產生協同

效應，為集團帶來高增長的經常性收入。

透過收購內地婦兒科著名醫療集團諾亞醫療，以及與內地眼科醫療權威惟視眼科建立策略合

作夥伴關係，Ｈｕｍａｎｓａ於大灣區的發展得以快速增長，延伸至香港市場外，以廣州及深圳

為重點城市的內地市場，有助Ｈｕｍａｎｓａ打入內地個人化及優質醫健服務市場。

Ｈｕｍａｎｓａ行政總裁蘇嘉威表示，為配合粵港澳大灣區日益增加的高質素醫健需求，集

團將持續擴展優質服務，部分更設有個人化體驗。在與新世界集團生態圈的協同效應及戰略合作

夥伴的共同協作下，希望進一步擴展大灣區內的業務版圖，並為提供頂尖的綜合醫健服務訂下新

基準。

