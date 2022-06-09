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09/06/2022 11:09

【答問大會】林鄭：新界問題、社會問題，都要透過溝通解決

　　《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥出席任內最後一次立法會答問大會。林鄭月娥
提及發展蓮塘－香園圍口岸時遇到的困難，靠前鄉議局主席劉皇發幫忙，認為新界問題，甚至社
會問題，都要透過溝通、互惠互諒解決，而有些人是會更易做成績，希望每位議員日後能做到如
此角色。（ｃｗ）

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