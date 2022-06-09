【答問大會】林鄭：很高興中資企業可於立法會提供更多意見

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥出席任內最後一次立法會答問大會。林鄭表示
，現時中資企業佔很大部分，一直都很鼓勵他們多參與香港事務，因此在完善立法會選舉制度後
很高興可增設「商界第三」界別，令中資企業可提供更多意見，發揮應有的力量。
她續指，近年中資企業對本港活動的贊助有增加，扶貧等等的義工隊亦有所增加，對近１０
年中資企業對香港的投入表示肯定。（ｃｗ）
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