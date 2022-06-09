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09/06/2022 09:24

【紓困措施】八達通卡公司正就調高儲值限額審視法例要求

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府早前派發消費券，但限於八達通設有儲值限額，令市民未能
一筆過領取消費券。八達通卡公司指，正就調高儲值限額，審視相關法例要求。
　　財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員提問指，金管局告知所有相關儲值支付工
具持牌人，毋須根據法例將消費券計入３０００元的一般儲值限額。
　　八達通卡公司回應稱，現正審視相關法例要求，會從市民的期望、實際操作以及安全性等作
多方面考量。（ｃｗ）

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