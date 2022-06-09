《經濟通通訊社９日專訊》政府早前派發消費券，但限於八達通設有儲值限額，令市民未能
一筆過領取消費券。八達通卡公司指，正就調高儲值限額，審視相關法例要求。
財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員提問指，金管局告知所有相關儲值支付工
具持牌人，毋須根據法例將消費券計入３０００元的一般儲值限額。
八達通卡公司回應稱，現正審視相關法例要求，會從市民的期望、實際操作以及安全性等作
多方面考量。（ｃｗ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
09/06/2022 09:24
【紓困措施】八達通卡公司正就調高儲值限額審視法例要求
《經濟通通訊社９日專訊》政府早前派發消費券，但限於八達通設有儲值限額，令市民未能
一筆過領取消費券。八達通卡公司指，正就調高儲值限額，審視相關法例要求。
財經事務及庫務局局長許正宇書面答覆立法會議員提問指，金管局告知所有相關儲值支付工
具持牌人，毋須根據法例將消費券計入３０００元的一般儲值限額。
八達通卡公司回應稱，現正審視相關法例要求，會從市民的期望、實際操作以及安全性等作
多方面考量。（ｃｗ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|開市Good Morning09/06/2022
林家亨：比亞迪供電池予Tesla旨在賣品牌 長線目標價不止330元
|中國故事09/06/2022
《京城近觀》北京煙火氣重臨
|財經熱話09/06/2022
【虛幣世界】市場憂慮滯脹，美股及加密貨幣齊跌
|財經熱話08/06/2022
澳門或縮入境隔離時間兼獲大行祝福 濠賭股全線急升
|中國故事08/06/2022
《神州經脈》當局批新遊戲版號 A場坐過山車滬指高收
|財經熱話08/06/2022
【除淨前必睇】中海油明除淨 今日守定沽？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰