【ＥＳＧ】許正宇談綠色金融４Ｐ，資助計劃已批款８５００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇今日出席論壇視像致辭時表示，港

府正積極推動綠色和可持續金融發展。他特別提到四個「Ｐ」：第一個「Ｐ」是關於「

Ｐｕｒｐｏｓｅ目標」、第二個是「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ鄰近性」、第三個是「Ｐｕｂｌｉｃ

Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ大眾參與」及最後一個是「Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ專才」。這四個

「Ｐ」亦是政府推動有關工作的重要關鍵。



＊未來１５－２０年間投入２４００億推動應對氣候變化＊



他先談「Ｐｕｒｐｏｓｅ目標」指，《香港氣候行動藍圖２０５０》提出香港應對氣候變化

的策略和在２０５０年或之前實現碳中和的目標，在努力達致碳中和的過程中，政府和社會各界

投放了大量財政資源，在過去十年已撥款超過４７０億元，推行各種減碳措施。政府將在未來

１５－２０年間再投入２４００億元推動一系列應對氣候變化的工作，這將會創造多方面的綠色

經濟機遇。

港府去年５月推出了全新的綠色和可持續金融資助計劃，資助合資格的債券發行人和借款人

的發債支出及外部評審服務。計劃推出至今已批出超過７０宗申請，涉及約８５００萬元資助額

，涵蓋各類綠色和可持續債務。



＊讓香港繼續擔當內地接通世界的橋樑＊



接下來的「Ｐ」是「Ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ鄰近性」，所指的是香港與內地之間的緊密聯繫和

聯通。港交所（００３８８）於今年３月與廣州碳排放權交易中心簽署合作備忘錄，探索碳金融

領域的合作機遇，港府會繼續從不同渠道推動相關工作，鼓勵更多內地機構運用香港平台作綠色

和可持續投融資及認證，讓香港繼續擔當內地接通世界各地的橋樑，貢獻碳市場的發展。

「Ｐｕｂｌｉｃ Ｅｎｇａｇｅｍｅｎｔ大眾參與」方面，政府在剛過去的一個月發行了首

批發行額達到２００億港元的綠色零售債券，是全球至今發行額最大的綠色零售債，期望可以做

到將減碳融入市民大眾的日常生活中，為共同應對氣候問題出一分力。



＊培育本地人才＊



最一個「Ｐ」是「Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ專才」。２０２１年的《施政報告》宣布了

新增「環境、社會及管治相關財經專才」到專業人才清單，以便更容易吸納更多非本地相關人才

，而在培養本地人才方面，當局亦會把更多與ＥＳＧ相關的課程納入「持續進修基金」，讓修讀

這些課程的朋友，都能夠獲得學費發還。（ｃｌ）

