【夜期時段】即月期指報２２１０４點，升３１３點，高水２３５點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７９２點，升１點，低水７７點

，最新報２２１０４點，升３１３點，高水２３５點，合約成交３２４６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５７０點，升２點，低水３６點，最新報７７２０點，升

１５２點，高水１１４點，合約成交３２６２張。

