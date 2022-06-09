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即市新聞

09/06/2022 17:32

【夜期時段】即月期指報２２１０４點，升３１３點，高水２３５點

　　《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７９２點，升１點，低水７７點
，最新報２２１０４點，升３１３點，高水２３５點，合約成交３２４６張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７５７０點，升２點，低水３６點，最新報７７２０點，升
１５２點，高水１１４點，合約成交３２６２張。

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