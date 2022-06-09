《再戰明天》中美公布ＣＰＩ，歐洲央行總裁拉加德發表講話

《經濟通通訊社９日專訊》中美公布ＣＰＩ，及歐洲央行總裁拉加德發表講話，料為周五

（１０日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周五晚９：３０ｐｍ，經濟合作暨發展組織（ＯＥＣＤ）

秘書長科爾曼與意大利財長Ｄａｎｉｅｌｅ Ｆｒａｎｃｏ在經合組織年度部長級會議結束後舉

行新聞發布會。９：４５ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德發表為歌德大學法律與金融研究所成立２０

周年慶祝活動預先錄製的講話。



＊中日公布ＰＰＩ，美國公布密大消費者信心指數＊



數據方面，周五本港時間７：５０ａｍ，日本公布５月生產者物價指數，月率升幅料由

１﹒１％收窄至０﹒６％，年率升幅料由９﹒５％擴大至１０％。本港時間９：３０ａｍ，中國

公布５月消費者物價指數，年率升幅料由２﹒１％擴大至２﹒２％；５月生產者物價指數年率升

幅料由８％收窄至６﹒５％。本港時間８：３０ｐｍ，美國公布５月消費者物價指數，料由

２９０﹒５升至２９２，月率升幅料由０﹒３％擴大至０﹒７％，年率升幅料由８﹒３％收窄至

８﹒２％。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布６月密歇根大學消費者信心指數，料由５８﹒４

降至５８﹒２。

在本港，明日公布業績的公司有：博華太平洋（０１０７６）、中科天元（０１１５６）、

卓悅（００６５３）、國際永勝集團（０６６６３）、中基長壽（００７６７）、寰亞傳媒

（０８０７５）、衍匯亞洲（０８２１０）、長城微光（０８２８６）等。（ｗａ）

