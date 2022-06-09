【答問大會】林鄭：政府在勞工權益落實很多舉措，冀獲議員支持

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會出席其任內最後一次答問會。自

由黨的邵家輝提到，勞工界在議會光芒四射，相反商界暗淡無光，希望林鄭月娥提出建議。

林鄭月娥指，政府在勞工權益方面落實很多舉措，希望該些工作可得到議員支持，又認為對

商界而言，最重要是做大個餅，大家需要同心協力，及保持良好勞資關係。（ｓｌ）

