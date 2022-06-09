【答問大會】林鄭：公務員體制改革有改善空間，值得未來探討

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會出席其任內最後一次答問會。林
鄭月娥表示，不會抗拒公務員體制改革有改善空間的說法，認同公職人員應該是「想幹事，能幹
事，幹成事」，又相信大部分公務員交到功課，但要有創新思維，突破框架限制，公職人員欠缺
「想幹事」的能力，議題值得未來作出政策探討。（ｓｌ）
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