【答問大會】林鄭：公務員體制改革有改善空間，值得未來探討

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥今日到立法會出席其任內最後一次答問會。林

鄭月娥表示，不會抗拒公務員體制改革有改善空間的說法，認同公職人員應該是「想幹事，能幹

事，幹成事」，又相信大部分公務員交到功課，但要有創新思維，突破框架限制，公職人員欠缺

「想幹事」的能力，議題值得未來作出政策探討。（ｓｌ）

