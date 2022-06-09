【企業盈警】安領國際（１４１０）料全年純利跌３４％

《經濟通通訊社９日專訊》安領國際（０１４１０）發盈警，預期截至今年３月底止全年的

純利將較去年同期減少約３４％。

公司純利由截至２０２０年９月３０日止六個月１５００萬元增加至截至２０２１年同期的

９８９０萬元。純利增長主要原因為基於集團所持有Ａ２輪系列之優先股的交易後估值及專業估

值師所編製於２０２１年９月３０日的估值報告，就有關ＨＫｂｉｔＥＸ的控股公司的非上市投

資按公平值計入損益的金融資產的公平值收益所錄得約１億元。

２０２２財政年度純利低於公司於中期報告所刊載截至２０２１年９月３０日止六個月的未

經審核純利，主要理由為基於專業估值師所評估於今年３月３１日的估值，ＨＫｂｉｔＥＸ投資

的公平值收益減少至截至２０２２年３月３１日的約１４６０萬元。此公平值收益減少乃主要由

於據觀察與ＨＫｂｉｔＥＸ相若的業務（即主要從事虛擬資產買賣交易的業務）出現重大價格下

降。

此外，整體經營開支增加，以配合集團業務擴展，當中包括員工成本、租金開支、法律及其

他專業費用，導致２０２２財政年度的純利減少。（ｓｌ）

