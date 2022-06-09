【新冠肺炎】信銀國際全線分行恢復正常營業

《經濟通通訊社９日專訊》信銀國際公布，由即日起全線分行恢復正常營業，亦指為了減少
新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，該行將繼續採取預防措施，並遵守
香港特區政府的相關指引。
分行服務時間為星期一至五上午９時至下午５時３０分（櫃位服務至下午５時正），星期六
為上午９時至下午１時。（ｂｎ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|大行報告09/06/2022
【大行炒D乜】大行評比亞迪 瑞信維持$368 大摩$256
|開市Good Morning09/06/2022
林家亨：比亞迪供電池予Tesla旨在賣品牌 長線目標價不止330元
|中國故事09/06/2022
《京城近觀》北京煙火氣重臨
|財經熱話09/06/2022
【虛幣世界】市場憂慮滯脹，美股及加密貨幣齊跌
|財經熱話08/06/2022
澳門或縮入境隔離時間兼獲大行祝福 濠賭股全線急升
|中國故事08/06/2022
《神州經脈》當局批新遊戲版號 A場坐過山車滬指高收
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰