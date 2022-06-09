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09/06/2022 10:26

【新冠肺炎】信銀國際全線分行恢復正常營業

　　《經濟通通訊社９日專訊》信銀國際公布，由即日起全線分行恢復正常營業，亦指為了減少
新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，該行將繼續採取預防措施，並遵守
香港特區政府的相關指引。
　　分行服務時間為星期一至五上午９時至下午５時３０分（櫃位服務至下午５時正），星期六
為上午９時至下午１時。（ｂｎ）

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