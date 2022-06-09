【香港政情】政府：林兆康明日接替謝凌駿出任觀塘民政事務專員

《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）林兆康明

日（１０日）接替謝凌駿出任觀塘民政事務專員。林兆康於２００２年加入政務職系，曾於多個

政策局和部門工作，包括政務司司長辦公室、前環境運輸及工務局、香港駐倫敦經濟貿易辦事處

、商務及經濟發展局、政府新聞處、運輸及房屋局和財經事務及庫務局。（ｂｎ）

