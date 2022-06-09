【香港政情】政府：林兆康明日接替謝凌駿出任觀塘民政事務專員

《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）林兆康明
日（１０日）接替謝凌駿出任觀塘民政事務專員。林兆康於２００２年加入政務職系，曾於多個
政策局和部門工作，包括政務司司長辦公室、前環境運輸及工務局、香港駐倫敦經濟貿易辦事處
、商務及經濟發展局、政府新聞處、運輸及房屋局和財經事務及庫務局。（ｂｎ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話09/06/2022
【回調買貨】曾永堅料港股上望22500點！趁大市調整吼兩個板塊！
|FOCUS09/06/2022
【FOCUS】ECB開啟正常化 南歐國或拖後腿
|財經熱話09/06/2022
油價狂飆創3月高 中海油中石油逆市造好
|財經熱話09/06/2022
《午市前瞻》恒指百天線前猶豫 航運股前景淡宜吼科技股
|財經熱話09/06/2022
【ATM】騰訊曾破400元見三個月高 林家亨建議ATM先提款！
|大行報告09/06/2022
【大行炒D乜】大行評比亞迪 瑞信維持$368 大摩$256
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰