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09/06/2022 15:28

【香港政情】政府：林兆康明日接替謝凌駿出任觀塘民政事務專員

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，財經事務及庫務局首席助理秘書長（庫務）林兆康明
日（１０日）接替謝凌駿出任觀塘民政事務專員。林兆康於２００２年加入政務職系，曾於多個
政策局和部門工作，包括政務司司長辦公室、前環境運輸及工務局、香港駐倫敦經濟貿易辦事處
、商務及經濟發展局、政府新聞處、運輸及房屋局和財經事務及庫務局。（ｂｎ）

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