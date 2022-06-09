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09/06/2022 09:47

【ＥＳＧ】大新銀行夥地球之友合辦中小企ＥＳＧ實踐嘉許計劃

　　《經濟通通訊社９日專訊》大新銀行與香港地球之友合作舉辦的「中小企ＥＳＧ最佳實踐表
現嘉許計劃」，鼓勵中小企業實踐環境、社會及管治（ＥＳＧ），提升業務競爭力，實現可持續
發展。雙方周三（８日）舉行計劃啟動禮，並進行「支持可持續發展目標簽署儀式」，承諾為聯
合國可持續發展目標出一分力。此計劃為首個針對特定行業中小企的ＥＳＧ嘉許計劃，亦為大新
銀行今年７５周年活動的重點項目之一。
　　大新銀行副行政總裁、高級執行董事兼集團個人銀行主管王美珍表示，目前ＥＳＧ在全球已
經成為主流議題，而不同界別在大企業領頭下日益推進可持續發展議題，中小企儘適應此大趨勢
對營商環境帶來的改變，方可保持甚至提升自身的競爭力。該行希望今次計劃，讓相對擁有較少
資源和欠缺推動ＥＳＧ實踐知識的中小企，可以通過計劃了解所處行業相關的ＥＳＧ趨勢和商業
操作，並對推行ＥＳＧ最佳實踐的中小企加以表揚，從而鼓勵中小企在可持續發展旅程中能夠順
利轉型邁出第一步。
　　大新銀行指，為慶祝該行成立７５周年，由六月開始將陸續推出覆蓋社區、中小企、客戶與
環保生活等領域的活動，向市民及客戶表達謝意，且倡導可持續生活主張。（ａｃ）
　

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