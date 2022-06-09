周大福（１９２９）全年純利升１１﹒４％至６７億元，派息２８仙

《經濟通通訊社９日專訊》周大福（０１９２９）公布，截至２０２２年３月３１日止全年

純利６７﹒１２億元，按年升１１﹒３８％；每股基本盈利６７﹒１仙，派發末期息２８仙；全

年股息共５０仙。

期內，營業額９８９﹒３８億元，升４１﹒０１％；毛利２２３﹒４億元，升１１﹒２８％

。中國內地全年同店銷售增長１１﹒１％；香港及澳門同店銷售增長２４﹒７％。



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

