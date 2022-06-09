【新冠肺炎】本港新增６７４宗確診，酒吧群組增１７宗個案

《經濟通通訊社９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增６７４

宗新冠肺炎確診個案，包括３３２宗核酸檢測陽性，快測經核酸覆核陽性３４２宗，７３宗涉輸

入個案，３８宗在機場發現，３５宗在檢疫酒店發現。

確診個案中，５２宗經醫管局確診，３６宗經公共衞生化驗所確診，２４４宗經私營化驗所

確診。第五波累計１２０﹒４萬宗確診。



＊增加７宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案＊



張竹君表示，新增７宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，其中有３人均住在冠德苑冠昌閣、亦有２

人住在消防處百勝角已婚人員宿舍，是早前染疫個案的親戚。另還涉及一名７６歲住火炭嘉美花

園的女子，一名１６歲住將軍澳和明苑的男子，以及一名居灣仔的２５歲女子。

另外有１名麗豪航天城酒店的４６女兼職員工懷疑染疫ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５，平時負責遞物

質予接受檢疫的人士，料在酒店感染，會對比酒店客人的基因排序。患者６月４日曾與朋友在大

頭蝦南風海鮮酒家用膳，該餐廳會納入強檢名單。



＊Ｓｈｕｆｆｌｅ多１３宗個案＊



ＬＩＮＱ酒吧群組增４宗個案，群組累計９９宗個案，５月２７日曾有３４人到訪、５月

２８日曾有５８人到訪，另有７人兩晚都有到訪。另外，中環酒吧Ｓｈｕｆｆｌｅ多１３宗個案

，累計１０４個客人及６名職員染疫。調查發現，部分人曾到過Ｔｈｅ Ｉｒｏｎ

Ｆａｉｒｉｅｓ、ＬＩＮＱ及Ｓｈｕｆｆｌｅ，而全基因分析亦發現３間酒吧的結果很相似，料

當中有傳播。（ｈｙ）

