《小傳日記》京東又想搞外賣，而家先搞好定壞？

《小傳日記》魚缸經歷三個幾月以來嘅艱辛，終於又重返１００天線，不過咁嘅大位，都係

需要啲時間測試一吓，所以今朝掂到條１００天線之後，都要試返落嚟，全日最多試過跌多過

２００幾點，最終收報２１８６９，跌１４５點。

呢幾日魚缸都係睇住科網佬頭嚟行，巴巴（０９９８８）美股噚晚大升差唔多１５巴仙，魚

缸呢邊今朝都造好，但係收市前已經縮到得返兩巴仙多啲；加埋隻美團（０３６９０）跌多過３

巴仙，事關解封無耐嘅上海，呢幾日疫情又有些少反彈跡象，所以連帶全部零售股等都轉跌。

唔知係咪封控有利外送服務，有神州媒體就報話，京東計劃緊踩入餐飲外賣業務，外賣餐廳

可以利用京東到家ＡＰＰ收柯打，由達達負責配送。不過據講呢壇嘢仲未正式推出，仲係試行階

段，而家應該會喺鄭州等城市試行咗先。另外，外賣業務據報係由京東旗下京東同城嘅下餐飲業

務部運行，但係當中會投放幾多人力、資金，或者實際點運行都仲未有定案。

其實外賣孖屐嚟講，上面已經算係出現咗啲寡頭壟斷情況，第一大係ＱＱ（００７００）持

股嘅美團，其次就係巴巴持股嘅「餓了麼」，有其他公司試過入市，但係都好難做得起，譬如順

豐分拆來港上市嘅順豐同城（０９６９９），都係想試入外賣業務，不過都係無乜起色。而且

ＱＱ旗下都有美團，而家京東又整個「京東外賣」，咪好似自己打自己咁？請請！



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