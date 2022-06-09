  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/06/2022 16:43

《小傳日記》京東又想搞外賣，而家先搞好定壞？

　　《小傳日記》魚缸經歷三個幾月以來嘅艱辛，終於又重返１００天線，不過咁嘅大位，都係
需要啲時間測試一吓，所以今朝掂到條１００天線之後，都要試返落嚟，全日最多試過跌多過
２００幾點，最終收報２１８６９，跌１４５點。
　　呢幾日魚缸都係睇住科網佬頭嚟行，巴巴（０９９８８）美股噚晚大升差唔多１５巴仙，魚
缸呢邊今朝都造好，但係收市前已經縮到得返兩巴仙多啲；加埋隻美團（０３６９０）跌多過３
巴仙，事關解封無耐嘅上海，呢幾日疫情又有些少反彈跡象，所以連帶全部零售股等都轉跌。
　　唔知係咪封控有利外送服務，有神州媒體就報話，京東計劃緊踩入餐飲外賣業務，外賣餐廳
可以利用京東到家ＡＰＰ收柯打，由達達負責配送。不過據講呢壇嘢仲未正式推出，仲係試行階
段，而家應該會喺鄭州等城市試行咗先。另外，外賣業務據報係由京東旗下京東同城嘅下餐飲業
務部運行，但係當中會投放幾多人力、資金，或者實際點運行都仲未有定案。
　　其實外賣孖屐嚟講，上面已經算係出現咗啲寡頭壟斷情況，第一大係ＱＱ（００７００）持
股嘅美團，其次就係巴巴持股嘅「餓了麼」，有其他公司試過入市，但係都好難做得起，譬如順
豐分拆來港上市嘅順豐同城（０９６９９），都係想試入外賣業務，不過都係無乜起色。而且
ＱＱ旗下都有美團，而家京東又整個「京東外賣」，咪好似自己打自己咁？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無涉。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/06/2022
比亞迪將向Tesla供電池兼調高A股回購價　可趁股價回氣吸納？
人氣文章財經熱話09/06/2022
《講股論勢－鄭廣復》恒指今浪仍以24706點為上升目標
人氣文章中國故事09/06/2022
《神州經脈》貿易超預期回暖　京滬封控再現　萬億成交中斷
人氣文章財經熱話09/06/2022
【染藍魔咒？】東方海外染藍前夕急　潘鐵珊籲有貨盡快減持！
人氣文章財經熱話09/06/2022
【回調買貨】曾永堅料港股上望22500點！趁大市調整吼兩個板塊！
人氣文章FOCUS09/06/2022
【FOCUS】ECB開啟正常化　南歐國或拖後腿
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金