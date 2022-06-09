《真知灼見－溫灼培》外幣強弱取決於糧食及能源？！

《真知灼見》執筆時，紐約期油價格正處１２２美元，相距２００８年所創的１４７﹒２７

美元歷史高位不遠。至於根據聯合國糧食價格指數顯示，５月全球糧價指數為１５７﹒３６指數

點，雖較３月的歷史高位１５９﹒７１略見回落１﹒５％，但仍處高水平。而相信只要俄烏局勢

一日未解決，可預見全球能源及糧價仍會有進一步升的可能。



＊現今外幣分析離不開能源糧食＊



面對著現今全球高糧價及高能源價格的一個特別環境，外匯市場的分析也難免被有關情況所

扭曲。而近期明顯可見，哪個國家擁有大量能源及糧食出口，其貨幣便升。就是不足以出口，但

其能源及糧食仍能自供自給者，其貨幣走勢次之。缺糧缺能源的國家，例如日本，其貨幣便只有

一直在下沉，就是跌至２０年低位也缺反彈能力。

要證實此論點就讓筆者多舉例子。一個較極端例子是俄羅斯盧布。雖然俄羅斯正遭到西方制

裁，與烏克蘭的問題亦未見解決，但由於她是能源及糧食出口大國，其貨幣盧布從今年初至今，

相對美元仍是上升了兩成。反觀澳紐加三貨幣。在這三貨幣中，加拿大擁石油及天然氣出口，亦

是糧食出口大國，其小麥出口約佔全球７％。而澳洲也擁煤及液化天然氣出口，其糧食也足以自

供自給，所以在三商品貨幣中，加元及澳元的表現是明顯較優。相反，紐西蘭雖是糧食出口大國

，但缺乏能源，所以不難發現，紐元是三商品貨幣中較弱的一個。



＊歐洲缺糧缺能源也解釋歐元弱的原因＊



除了先前所說的日本是資源貧乏國以外，歐洲的能源也相對貧乏。糧食對進口的依賴雖相對

少，但也不能完全自供自給。所以當明白這一點，就明白就算早前歐元確實跌多了，導致其匯率

近日作出顯著反彈，除非歐盟停止與俄羅斯在經濟上進行分割，否則歐元近期的上升也只能視為

急跌後的技術調整而已，調整完成後料仍會繼續尋底。美元呢？美國能源及糧食也不缺，也解釋

美元強的原因。

當明白這一切，就明白在現今環境下要如何分析外幣。也解釋了不論歐元及日圓的匯率如何

低，筆者也不會建議吸納。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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