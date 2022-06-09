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即市新聞

09/06/2022 16:58

《保險智衛－余栢堅》子女移居，財務策劃與海外升學有分別嗎？

　　《保險智衛》臨近學年終結，部份家長或許已在安排子女於新學年到海外升學，讓他們可以
「讀萬卷書，不如行萬里路」，開拓世界視野。近年一些國家對港人放寬居留資格，家長們可能
會安排陪同年幼子女到海外生活。如逗留一段較長時間甚至移居海外，子女現有的教育儲備及健
康保障該如何管理？其安排與單純到海外升學幾年有何不同？

＊切忌草率更改現有財務計劃＊

　　子女到海外升學，與跟隨家人移居海外生活及讀書的主要分別是簽證種類不同，因此在目的
地獲享的權利也不同，例如有些國家允許移居家庭的子女在公立學校接受教育，或入籍後以公民
身份的學費升讀當地學校，教育開支便可能大幅降低。話雖如此，若經濟能力許可，已經投保的
保險計劃不宜草率更改。以儲蓄保險為例，減低投保額甚至提早退保或會影響保證現金價值、紅
利或特別紅利（如有）的派發，或影響保單將來的價值或變現能力，萬一子女日後不適應移居地
的生活，或考慮在移居地以外的國家升學，屆時的儲備便有機會不足以應付所需。

＊補足需要宜先了解兩地計劃＊

　　如果家長希望陪同子女一同前往外地升學，一般來說，即使被保人長居海外，只要向保險公
司申報並獲得確認，儲蓄保單通常可如常運作，繼續滾存增值。若家長未清楚移居地可供選擇之
儲蓄方案，可考慮移居前先以自己較熟悉的本地儲蓄計劃，以預備未來的財政或保障需要。
　　至於健康保障方面，首先要了解移居地是否屬現有保障的承保地區內，或承保金額會否受地
區影響。有些移居地的醫療費用或因應不同居民資格而有分別，例如有些國家會為所有居民提供
免費健康保障，有些只為永久居民提供免費保障，亦有些國家則要求所有居民購買指定之社會保
障，家長可根據移居地提供的保障程度及現有保單在移居地的保障，預先為子女或自己補足缺口

　　財務策劃除了須清晰自身需要外，對居住地的經濟體系、醫療制度等都需一定程度的認識，
另外稅制亦非常關鍵，所以作任何保險調動前切記衡量各項風險，有需要可諮詢專業理財顧問。
《富衛香港及澳門首席產品總監　余栢堅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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