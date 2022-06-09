《保障全方位－左偉豪》升級自願醫保計劃與時俱進

《保障全方位》數碼科技產品日新月異，手機更是經常推陳出新。雖然大家未必會追趕潮流

新款，但亦需不時升級手機內置系統及應用程式，才能享受到最新、安全和優質的通訊、上網和

娛樂等服務。事實上，隨著社會環境的改變，醫療保障也要因時制宜地「升級」，在保障額、範

疇及條款方面更配合現在和未來的趨勢，方能為客戶帶來更全面而優質的健康保障。



＊保費不變，終身保障無上限＊



現時的醫療保障要應付兩大挑戰，一是醫療通脹升溫，二是世界公民理念的普及。根據政府

統計顯示，港人在過去３０年間，醫療開支平均以每年５﹒６％的年率上升，為免客戶擔心日後

因健康問題，耗盡索償限額，部分與時俱進的自願醫療保險已「升級」，包括每年保障限額高達

４，０００萬港元、提供無上限終身保障限額，而保費率則維持不變，讓客戶能以相同價錢享受

更周全和充裕的醫療保障。

與此同時，隨著全球多國宣布已經或即將放寬入境措施，甚至重啟國際旅遊，港人或很快可

以外遊，加上世界公民的理念日益普及，人口流動性比過往為高，外地升學、公幹或旅居機會大

增，醫療需要也不會單限於本港。



＊急症治療，保障全球通行＊



上述的自願醫療保險升級後，所有級別之客戶就可享有全球急症治療保障，如受保人外遊時

不幸遇上意外，急症治療開支將獲全面保障。最高保障級別的客戶更可享全球（不包括美國）非

急症治療保障。計劃亦涵蓋受保人住院期間的私人看護服務、額外財政支援，以及出院後的復康

療程。

此外，保單不設等候期，並提供全額支付訂明非手術癌症治療及不限次數大型或複雜手術出

院後的１８０日內的指定跟進門診索償；客戶又可透過特選醫療網絡享有免找數服務，更輕鬆處

理醫療索償，亦可免費諮詢醫療專家尋求第二醫療意見，以獲得更適切的治療方案。

無論是年輕一代、職場新鮮人，以至不再享有公司福利的退休人士，都會有不同的醫療需要

，自願醫保計劃可為他們提供更多元化的醫療服務選擇，而且能保障未知疾病及保證續保至

１００歲，同時兼享扣稅額，納稅人可就其繳付的相關合資格保費作稅務扣減，每年上限為每名

受保人８０００元，等同將節省的稅款部分，回饋在自己及家人的健康保障上。

最後，現時市場上的自願醫保產品選擇甚多，市民在投保醫療保險前，應要按預算和醫療需

求，仔細檢閱產品之條款、保障及特點後再作決策。



註：推廣活動及保險產品均須受有關條款、細則及不保事項所限制。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

