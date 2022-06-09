《積金攻略－黃煥儀》女性管理強積金，善用兩工具

《積金攻略》富達國際早前發表的《２０２２年全球女性投資理財調查》指出，４６％香港

女性表示「沒有信心現有的積蓄水平足以應付退休生活」，比例高於男性的４３％；認為自己有

能力為退休儲蓄的女性，比例更只有３３％，遠低於男性的４０％。

事實上，香港女性平均年齡較男性長，根據政府統計處４月最新發布的《香港統計數字一覽

》，２０２１年香港女性平均預期壽命達到８７﹒７歲，遠高於男性的８３歲 ；工作年期卻普

遍較男性短，因此，她們更需要為退休作準備，例如善用以下兩種強積金工具，協助達成自己的

預期目標。



＊ＴＶＣ兩大好處＊



首先，就是透過可扣稅自願性供款（ＴＶＣ），增加強積金供款，這方法可以作出稅務規劃

，與合資格延期年金（ＱＤＡＰ）的扣稅上限一樣，每個課稅年度合計為６萬元，若以最高邊際

稅率１７％計算，便可節省高達１﹒０２萬稅款。

除了可扣稅，ＴＶＣ的另一好處就是供款極具靈活性，可隨時調整供款金額及供款頻率，可

以更切合理財規劃。不過需要留意的是，提取強積金則與強制性供款一樣，需到６５歲才可申請

，除非符合提早取回的６個指定情況，否則較難提取ＴＶＣ戶口的資產。



＊ＤＩＳ收費低回報理想＊



不過，增加供款之餘，投資先要求知，若對自己投資眼光欠缺信心，或缺乏時間打理，則可

透過預設投資策略（ＤＩＳ）管理強積金資產。ＤＩＳ透過投資於兩個同樣持有環球股票及環球

債券的混合資產基金－－「核心累積基金」及「６５歲後基金」，達到分散投資之效。當中，前

者約６０％投資於風險較高資產，主要為環球股票，其餘約４０％為風險較低資產，主要為環球

債券；後者則約２０％投資於風險較高資產，約８０％為風險較低資產。

此外，由於成員５０歲前，１００％強積金資產會投資於「核心累積基金」，其後每年以

６﹒７％的速度逐步調配至「６５歲後基金」，直至６５歲，便１００％投放在「６５歲後基金

」，便能達到「隨齡降險」之效。



＊收費設上限，表現亦不俗＊



ＤＩＳ的收費更設有上限，現時為０﹒９５％；立法會去年已三讀通過，待「積金易」平台

啟用後，上限將進一步下調至０﹒８５％。對比現時所有４１２隻強積金成分基金的平均基金開

支比率為１﹒３９％，ＤＩＳ的收費更便宜，更有競爭力。

再者，ＤＩＳ收費較便宜，表現卻不落後於其他基金。根據積金局統計，截至去年１２月底

，「核心累積基金」一年及三年回報率分別為１０﹒３％及１３％，分別高於股票基金同期回報

率的－２％及９﹒６％；「６５歲後基金」一年及三年回報率則分別為１﹒２％及６﹒５％，雖

然低於混合資產基金同期回報率的２﹒５％及１０％，但高於債券基金同期回報率的－３﹒８％

及２﹒６％。

總括而言，心動不如行動，女性應該儘早有效利用上述兩種強積金工具，將能提高退休保障

，便不用為應付退休生活而擔心。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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