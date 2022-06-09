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即市新聞

09/06/2022 17:20

《輪證國度－劉嘉寳》阿里重拾上升動力，比亞迪創半年新高

　　《輪證國度》周三（８日）港股強勢放量上揚，市場情緒高漲，單日漲近５００點，重回
２２０００點位上方。
　　受國家新聞出版署再次發放年內第二批遊戲版號利好刺激，以遊戲概念股為代表的科網板塊
領漲大市。
　　周四（９日）走勢反覆，開市曾創自４月初高位２２１４２點，及後回落至２２０００點水
平下方作整固。港股當前仍處於低位盤整階段，市場情緒預計仍將受到俄烏局勢、美聯儲緊縮預
期以及國內疫情等因素影響，後續仍需增長政策進一步出臺及落實，以及國內經濟逐步擺脫疫情
影響重回上行趨勢。
　　阿里巴巴（０９９８８）連升多日，重拾上升動力，收復多條移動平均線，更突破下降軌並
有望轉勢。
　　比亞迪（０１２１１）表示將會為特斯拉提供電池，確認與特斯拉有業務合作關係。股價近
日重回３００元水平，並創半年新高見３１１﹒４元。
　　投資者如看好阿里股價走勢，可留意阿里購２２９２４，行使價１３８﹒９８元，實際槓桿
５﹒７倍，引伸波幅５９﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２６日到期。
　　相反，看淡則可留意阿里沽１５３９５，行使價６６﹒８３元，實際槓桿４﹒４倍，引伸波
幅６９﹒３％，換股比率５０兌１，２０２２年１０月２１日到期。
　　投資者如看好比迪股價走勢，可留意比迪購２４０７９，行使價３００﹒２元，實際槓桿
７﹒０倍，引伸波幅５３﹒９％，換股比率１００兌１，２０２２年７月２５日到期。
　　相反，看淡則可留意比迪沽２３８８１，行使價１９９﹒９元，實際槓桿５﹒７倍，引伸波
幅６０﹒３％，換股比率１００兌１，２０２２年９月２７日到期。《國泰君安股票衍生工具銷
售副總裁　劉嘉寳》
　
註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。
如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌
，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解
產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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