《講股論勢－鄭廣復》恒指今浪仍以２４７０６點為上升目標

《講股論勢》西方多家央行已開始逐步退出超寬鬆貨幣政策，近期每次加息幅度為半厘的央

行為數亦不少，然而，人民銀行新一輪的寬鬆措施早自去年７月開始，其時將存款準備金率下調

０﹒５個百分點，針對大型金融機構的為１２％，中小型的為１０％，其後在１２月下調０﹒５

個百分點，今年４月再減０﹒２５個百分點。另外，去年１２月亦將１年期中期借貸便利

（ＭＬＦ）息率，以及１年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）皆下調０﹒１個百分點，今年１月則將

５年期ＬＰＲ下調０﹒０５個百分點，５月再減０﹒１５個百分點。



＊嚴厲監管措施料告一段落＊



此外，５月中旬國務院副總理劉鶴表示，要支持平台經濟及民營經濟持續健康發展，處理好

政府與市場關係，同時支持數位企業在國內外資本市場上市，以開放促競爭，以競爭促創新。言

論讓人有感，經歷了一年多的嚴厲市場監管措施告一段落，各行業經過整頓後，內地企業應會規

行矩步，令平台經濟及民營經濟持續健康發展！

今年３月１５日恒指最低跌至１８２３５點，當天筆者發文斷定恒指已具備技術性大幅反彈

條件，首個反彈目標２１６４０點已於３月１８日到達（當天高位為２１６４６點），但目前與

第二個反彈目標２４７０６點仍有一段距離。



＊大戶似部署中長線好倉＊



從日線圖觀察，恒指於３月１５日在１８２３５點見底後，基本上呈三角形走勢，並於５月

２７日向上突破，昨天（８日）最高升至２２０６４點，惟受制於１００日ＳＭＡ的２２０７６

點，今日高見２２１４２點，突破１００日ＳＭＡ後隨時反覆下跌，且２２０００點心理關口得

而復失，但我仍然認為這只是技術性調整而已，而且根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，恒指熊證

重貨區集中在２２０００至２２０９９點，今天的高位已令上述區域的熊證全數收回，根據以往

的觀察，熊（牛）屠盡，勢必回。

不過，好友仍要注意，目前牛證重貨區雖在２０４００至２０４９９點，但向上亦有三層相

對重倉的匿區域，分別是２０６００至２０６９９、２０８００至２０８９９，以及２１０００

至２１０９９點。從樂觀角度來看，好友似乎已開始為中長線的升市作部署－分段築起「護城河

」，而且最高位置的重倉區與恒指現水平只相差約８００點，以目前每日波幅隨便皆可超過

５００點計，難道這只是勇字當頭的散戶，以賭博心態去建立的？



＊六絕過後有望大反擊＊



我反而認為，這是大戶的其中一個據點，故若恒指本月並未收低於２１０００點，上升的形

勢就非常明顯了！再加上有所謂「五窮六絕」之說（雖然我不太相信），若然６月不絕，７月何

止翻身，根本可以大反擊！雖然２４７０６點為恒指今浪主要反彈目標，但去年２月高位

３１１８３至今年３月低位１８２３５點的３８﹒２％反彈位２３１８１點同樣重要。從日線圖

亦可發現，２０２０年９月２５日的調整低位為２３１４２點；去年１２月中及今年１月初，恒

指亦在２３１００點附近形成小雙底形態，故２３１００點水平亦可視為短期重要的反彈阻力。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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