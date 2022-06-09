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09/06/2022 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：國常會部署進一步穩外貿外資舉措

　　《經濟通通訊９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　

《中國證券報》

中國在全球產業鏈供應鏈格局中地位穩固
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在國新辦８日舉行的國務院政策例行吹風會上，商務部、人行、海關總署等多部門相關負責人表
示，目前部分產業的外遷現像符合經濟規律，是貿易投資分工合作的正常現像。中國在全球產業
鏈供應鏈格局中的地位依然穩固。

金融「活水」匯聚，潤澤科技創新之花
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
科技創新再貸款適時創設、科技創新公司債橫空出世、科創票據全新亮相……近期，聚焦支持科
技創新，強烈信號密集釋放、政策工具持續豐富、金融活水加快匯聚，債權、股權、信貸融資多
管齊下的新合力、新格局愈發顯現。

中國將在內蒙古等五省開展森林資源價值核算試點
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家林業和草原局公布，中國將在內蒙古、福建、河南、海南、青海等五省區開展森林資源價值
核算試點工作，這意味著中國建立健全生態產品價值實現機制邁出實質性步伐。


《上海證券報》

國常會部署進一步穩外貿穩外資舉措
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強８日主持召開國務院常務會議，聽取穩增長穩市場主體保就業專項督查情況匯
報，要求打通堵點、完善配套，充分發揮政策效應；部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開
放水平。

多部門聯手發力穩外貿，系列利好政策即將出台
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年中國外貿企業尤其是中小微企業面臨物流不暢、訂單壓力、國際環境等一系列不確定性因素
。針對這種情況，商務部、人行、海關總署相關負責人８日在國新辦舉行的吹風會上透露了一系
列將要出台的利好政策。

中國資產逆勢吸金，未來仍有廣闊增長空間
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在通脹持續「高燒」、全球流動性逐步收緊之際，新興市場國家延續資金流出態勢。與此同時，
中國資產卻逆勢引來資金流入。ＩＩＦ數據顯示，５月中國資產吸引了４７億美元流入。


《證券時報》

李克強：以時不我待的緊迫感推動穩經濟細化落實
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國務院總理李克強８日主持召開國務院常務會議，聽取穩增長穩市場主體保就業專項督查情況匯
報，要求打通堵點、完善配套，充分發揮政策效應；部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開
放水平。

積極擴增量穩投資，已有地方放眼明年項目謀劃
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至６月８日，全國至少有１８個省市在穩經濟方案或穩投資措施中明確將強化投資關鍵支撐，
並部署加快推進重大項目建設、加大有效投資力度有關工作。

５月樓市仍在低位徘徊，紓困政策生效仍待觀察
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近期地方樓市紓困政策接連落地，市場關心此輪鬆綁能否提振樓市。從５月房企銷售數據看，環
比數據已經止跌回升，出現明顯好轉，但同比仍表現慘淡，單月和累計跌幅仍在擴大，目前市場
尚難言築底。（ｌｃ）

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