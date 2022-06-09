【聚焦人幣】人幣中間價貶１７７點子止步三連漲，報６﹒６８１１

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６８１１，較
上個交易日跌１７７點子，結束三日連漲，至６月２日以來一周最低，上個交易日報
６﹒６６３４。
亞特蘭大聯儲銀行ＧＤＰ預測工具顯示，美國第二季ＧＤＰ由先前預測１﹒３％下調至
０﹒９％，反映美國經濟衰退風險擴大，資金流向美元避險，美匯指數報１０２﹒５５，升
０﹒２％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒６８１１ ＋１７７﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１６０８ ＋３１９﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９７０８ －４６０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５１３ ＋２０﹒５０
１英鎊╱人民幣 ８﹒３７９４ －７８﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒８０６７ －７２﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒３０７９ －１１１﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒８５６４ ＋８０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８２７９ －１７５﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒３２３７ ＋８４﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７３ －２１﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０２１１ －２２２３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８７８ －２０４﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒０１００ －２５﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載