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09/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價貶１７７點子止步三連漲，報６﹒６８１１

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６８１１，較
上個交易日跌１７７點子，結束三日連漲，至６月２日以來一周最低，上個交易日報
６﹒６６３４。
　　亞特蘭大聯儲銀行ＧＤＰ預測工具顯示，美國第二季ＧＤＰ由先前預測１﹒３％下調至
０﹒９％，反映美國經濟衰退風險擴大，資金流向美元避險，美匯指數報１０２﹒５５，升
０﹒２％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６８１１　　＋１７７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１６０８　　＋３１９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９７０８　　－４６０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５１３　　　＋２０﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３７９４　　　－７８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８０６７　　　－７２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３０７９　　－１１１﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８５６４　　　＋８０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８２７９　　－１７５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒３２３７　　　＋８４﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７３　　　－２１﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０２１１　－２２２３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒２８７８　　－２０４﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒０１００　　　－２５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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