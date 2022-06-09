【聚焦人幣】人幣中間價貶１７７點子止步三連漲，報６﹒６８１１

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６８１１，較

上個交易日跌１７７點子，結束三日連漲，至６月２日以來一周最低，上個交易日報

６﹒６６３４。

亞特蘭大聯儲銀行ＧＤＰ預測工具顯示，美國第二季ＧＤＰ由先前預測１﹒３％下調至

０﹒９％，反映美國經濟衰退風險擴大，資金流向美元避險，美匯指數報１０２﹒５５，升

０﹒２％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６８１１ ＋１７７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１６０８ ＋３１９﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９７０８ －４６０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５１３ ＋２０﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３７９４ －７８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８０６７ －７２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３０７９ －１１１﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８５６４ ＋８０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８２７９ －１７５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒３２３７ ＋８４﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７３ －２１﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０２１１ －２２２３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒２８７８ －２０４﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒０１００ －２５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

