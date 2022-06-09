《鍾之日記》疫情防控憂重臨，魚缸轉向失升勢

《鍾之日記》６月９日，香港天氣：雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美國中概股急彈，令港股高開曾升上百天線（現處２２０６１），中國５月外貿數據遠

勝預期，但內地疫情又升溫，擔憂疫情防控重臨，中港魚缸齊齊轉跌。

恒指高開１０６點，報２２１２１，突破１００天線，曾升１２８點，高見２２１４２，再

創逾兩個月高，之後掉頭向下，曾跌１６７點，低見２１８４７。午後跌穿上午低位，最多跌

２７６點，見２１７３７點全日低，之後跌幅收窄。恒指收市跌１４５點或０﹒６６％，報

２１８６９。國企指數報７６０６，跌７３點或０﹒９５％。科指收市跌６８點或１﹒４３％，

報４７４９點。大市全日成交有１６３７﹒０３億元。

隔晚金龍指數大升，重磅科網股高開，但未能企穩高位，美團（０３６９０）、小米

（０１８１０）跌３％；阿里巴巴（０９９８８）逆市再升逾２％；騰訊（００７００）升

０﹒９％。潤地（０１１０９）收升２﹒４％，為表現最好藍籌。



＊外貿數據遠勝預期，惟滬指止四連升＊



以美元計，中國５月出口同比增１６﹒９％，增速創四個月高位，較４月擴大１３個百分點

，亦顯著高於市場預期的增８％；當月進口同比增４﹒１％，增速為三個月最高，較４月加快

４﹒１個百分點，且高於市場預期的增２％。５月貿易順差７８７﹒６億美元，多於市場預期的

５８０億美元。

今年首５個月，以美元計價，進出口總值２﹒５１萬億美元，增長１０﹒３％，其中出口增

長１３﹒５％；進口增長６﹒６％；貿易順差２９０４﹒６億美元，擴大５０﹒８％。以人民幣

計價，進出口總值１６﹒０４萬億元，按年增長８﹒３％。其中，出口增長１１﹒４％，進口增

長４﹒７％。

出口及進口表現均優於預期。不過午後傳出京滬疫情再度升溫，Ａ股三大指數全走低，滬指

最多倒跌逾１％，收跌０﹒７６％，報３２３８﹒９５點，深成指則跌１﹒８５％，創業板股王

寧德時代（深：３００７５０）否認首季十餘億期貨投資損失傳聞，但仍暴跌逾６％，拖累創業

板指收挫近３％。兩市全日成交９７７０億元人民幣，連續三日萬億成交中斷，按日少

１１﹒３％。外資金通過滬股通、深股通流入３５﹒７９億人民幣，為連續九日淨流入。



＊疫情突變餐飲股受累，京東擬外賣回吐２％＊



北京疫情突變，朝陽、昌平、豐台多個小區今日向居民發通告，因發現核酸混檢陽性，小區

臨時封控，居民足不出戶。朝陽區勁松街道今天進行全域核酸。朝陽區全區各歌舞娛樂場所、網

吧暫停營業。

上海亦有多區要開展全員核酸。閔行區６月１１日上午開展全區全員核酸篩查，採樣時段實

行封閉管理，採樣結束後即解除封閉。松江區亦將安排１１日－１２日，進行一輪的全員核酸篩

查。另外，上海徐匯區紅玫瑰美容院３名員工初篩陽性，涉１５個區５０２名顧客，員工１３人

。

國家衞健委新聞發言人米鋒表示，近幾日，全國疫情形勢整體保持平穩，但個別邊境口岸城

市出現本土聚集性疫情，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

恐防疫措施再次收緊，零售及餐飲股受累普跌，潤啤（００２９１）跌５﹒１％，青啤

（００１６８）跌３﹒２％，

百威亞太（０１８７６）跌３﹒４％，海底撈（０６８６２）大跌半成，九毛九（０９９２２）

跌４﹒５％，蒙牛（０２３１９）跌１﹒９％，農夫山泉（０９６３３）跌１﹒６％。體品股同

樣有沽壓，李寧（０２３３１）跌４﹒３％，安踏（０２０２０）跌４﹒４％，特步

（０１３６８）跌３﹒５％，申洲（０２３１３）跌近３％，滔搏（０６１１０）跌０﹒７％。

另外，據內媒引述消息人士指，京東（０９６１８）計劃在近期試點餐飲外賣業務，外賣商

家將於旗下京東到家ＡＰＰ上線，由達達集團負責配送。不過，當中將投入多少人力、資金，以

何種方式、節奏做，內部並未完全確定。京東收市回吐２％，報２４９元。



＊比亞迪回吐１％，傳特斯拉沒聽到與其合作消息＊



比亞迪（０１２１１）高管早前在接受《ＣＧＴＮ》採訪時表示，比亞迪尊重特斯拉，與馬

斯克也是好朋友，並透露將向特斯拉（Ｔｅｓｌａ）供應電池。惟特斯拉相關人士最新向《電動

勢》回應表示，沒有聽到這個信息。值得一提的是，ＣＧＴＮ主持人蕢鶯春已將昨日發布的比亞

迪採訪視頻刪除。

有大行認為，如果比亞迪與特斯拉由競爭對手變商業夥伴，料能在電池競爭中突圍。交銀國

際發表報告表示，若比亞迪將向特斯拉供應電池，認為公司的電池有力突圍而出，予Ｈ股「買入

」評級，目標價３８２元，意味潛在升幅約為２５﹒４％。

另外，比亞迪公布調整回購股份方案，將Ａ股回購價格上限由每股不超過３００元人民幣調

高為每股不超過４００元人民幣。比亞迪負責人稱，調高Ａ股回購價格上限，是基於公司在資本

市場的表現及可能的信心。

比亞迪Ａ股今早一度爆升逾２％，報３３４﹒８元創歷史新高，Ａ股市值接近萬億元，惟觸

頂後升幅大幅收窄，最終收跌１﹒５％，報３２２﹒４１元人民幣。Ｈ股同樣高開低走，全日收

跌０﹒７％報３００元，盤中曾創半年新高。



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