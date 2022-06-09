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即市新聞

09/06/2022 09:05

《投資心得－潘鐵珊》廣汽增強營銷及品牌，布局新能源產業鏈企業

　　《投資心得》廣汽集團（０２２３８）截至今年３月３１日止的首季業績，錄得營業收入達
２３１﹒５億元人民幣，比去年同期升４５﹒７％；而歸屬集團股東的扣除非經常性損益後的淨
利潤則同比升３０﹒２％至２９億元人民幣。集團開創了自主品牌研發和生產體系的「廣汽模式
」，其中電芯自主設計開發、集成電驅動ＩＤＵ、燃料電池車示範運行項目等均取得階段性進展


＊推出多款自主品牌車型，投資多家智能網聯新能源企業＊
　　
　　集團除了廣汽傳祺影豹外，亦有第二代ＧＳ８、ＡＩＯＮＹ、ＡＩＯＮＳ　Ｐｌｕｓ等多款
自主品牌車型推出，產品結構不斷優化，令營銷力度和品牌持續增強，實現了銷售收入的增長。
此外在智能網聯與新能源領域，持續深化相關的產業戰略合作，除了積極推進與華為合作開發的
首款車型項目外，亦有對粵芯半導體、地平線、文遠知行等多家智能網聯新能源產業鏈企業進行
投資布局，以進一步構建未來產業生態。隨著國內大循環的深入推進，國家實施擴大內需戰略，
預計汽車行業將持續實現恢復性增長。

＊商貿渠道建設穩步推進，拓展庫存融資優化車險業務＊
　
　　另一方面，在廣汽商貿方面，渠道建設正穩步推進，廣汽有份出資、涵蓋車服多個範疇的大
聖科技加快推進數字化轉型；至於金融服務方面，旗下有廣汽匯理、眾誠保險、廣汽資本、廣汽
財務等多個企業拓展庫存融資業務，相信能優化車險業務，發揮產業的金融協同效應。可考慮於
現價買入，上望８﹒７０元，跌穿７﹒２０元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》（
筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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