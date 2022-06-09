【新冠肺炎】上海昨增新冠陽性感染者９例，無社會面新增

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海衛健委通報，昨日，上海新增本土新冠

肺炎確診病例４例和無症狀感染者５例，均在隔離管控中發現，無社會面新增感染者。新增境外

輸入性無症狀感染者５例，均在閉環管控中發現。

截至目前，上海本輪疫情實際陽性感染者總數已超６２﹒６萬，其中確診病例佔比

９﹒２６％，無症狀感染者佔比９０﹒７４％。累計死亡５８８例，病死率０﹒０９％。

