【新冠肺炎】上海昨增新冠陽性感染者９例，無社會面新增

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上海衛健委通報，昨日，上海新增本土新冠
肺炎確診病例４例和無症狀感染者５例，均在隔離管控中發現，無社會面新增感染者。新增境外
輸入性無症狀感染者５例，均在閉環管控中發現。
截至目前，上海本輪疫情實際陽性感染者總數已超６２﹒６萬，其中確診病例佔比
９﹒２６％，無症狀感染者佔比９０﹒７４％。累計死亡５８８例，病死率０﹒０９％。
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