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09/06/2022 08:46

【國務會議】李克強：以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策細化落實

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務
會議，要求以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化再落實，確保二季度經濟合理增長，穩住
經濟大盤。會議還部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開放水平。

＊地方存在政策落實不到位不精準、「一刀切」＊

　　會議強調，經濟下行壓力依然突出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地要切實負起
保一方民生福祉的責任。近期國務院派出督查組，對１２個省穩增長穩市場主體保就業開展專項
督查。從督查情況看，多數地方出台了配套舉措，助推經濟運行向好因素增多、市場信心增強。
同時也發現有的地方存在政策落實不到位不精準、工作簡單化「一刀切」、亂收費亂罰款等問題

　
＊保障煤炭電力穩定供應，支撐物價穩定＊
　
　　會議要求，一是督促抓緊整改。國辦要把督查發現的問題反饋地方和部門，對典型問題予以
通報，盡快整改到位。國辦要對整改情況進行核查，並運用「互聯網＋督查」持續跟蹤政策落實
、推動解決新問題。
　　二是地方要結合實際抓落實。聚焦保市場主體、穩崗保就業強化政策支持。確保夏糧顆粒歸
倉和夏種順利開展，保障煤炭電力穩定供應，支撐物價穩定。進一步暢通交通物流，解決好復工
不達產、產業鏈復產不協同問題。清理不利於恢復市場信心的政策和管理措施。
　　三是進一步細化實化政策舉措。對穩經濟一籃子措施，地方尚未出台配套政策的、部門尚未
出台實施細則的，要盡快推出。
　
＊穩外貿穩外資，出台力度更大的加工貿易梯度轉移支持政策＊
　
　　會議指出，穩外貿穩外資事關經濟全局、就業大局，要進一步擴大對外開放。在落實已出台
穩外貿穩外資政策同時，進一步加大支持。
　　一是充分發揮各級穩外貿穩外資、物流保通保暢等機制作用，及時協調解決外貿外資企業復
工達產、項目建設等方面困難。指導地方創新穩外貿穩外資措施。
　　二是促進外貿保穩提質。對出口退稅信用好的企業階段性實行３個工作日內退稅到位，擴大
優質產品進口，加快提升港口裝卸轉運和通關效率，保持國際產業鏈供應鏈穩定。研究階段性減
免港口有關收費。用好《區域全面經濟夥伴關係協定》等自貿協定，發揮好自貿試驗區等作用。
支持海外倉企業建設智慧物流平台。
　　三是積極吸引外商投資。打造市場化法治化國際化營商環境，穩定企業預期。出台力度更大
的加工貿易梯度轉移支持政策。擴大中西部外商投資製造業鼓勵類目錄。發揮服務外資企業專班
作用，健全與外資企業常態化交流機制，及時瞭解他們的困難，對合理需求予以支持。

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