【新冠肺炎】全國昨增本土陽性１６４宗，上海閔行松江區全員核酸

《經濟通通訊社９日專訊》內地疫情再次升溫，昨日新增本土及無症狀１６４宗。國家衛健

委公布，６月８日全國新增本土確診病例５３宗，３７宗，遼寧１１宗，上海４宗，北京１宗

新增本土無症狀感染者１１１宗；本土無症狀感染病例中，內蒙古９３宗，吉林５宗，上海

５宗，遼寧３宗，福建２宗，河南１宗，廣西１宗，雲南１宗。



＊上海閔行、松江區１１日上午開展全區全員核酸篩查＊



上海社會面再出現個案，多區開展全員核酸。上海閔行區新冠疫情防控指揮部日前發布通知

稱，根據上海市統一安排，將於６月１１日上午開展全區全員核酸篩查，採樣時段實行封閉管理

，採樣結束後即解除封閉。

松江區新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室６月９日發布告知書稱，根據本市常態化疫情

防控的工作要求，市民每周需進行至少１次核酸檢測，為方便市民就近核酸採樣，松江區將安排

本周六（６月１１日）、周日（６月１２日）二天，進行一輪的全員核酸篩查。

不過，上海迪士尼度假區發布微信公眾號消息，星願公園、迪士尼世界商店及藍天大道將於

６月１０日起恢復運營，上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮及度假區的兩座主題酒店繼續保持暫時關

閉，重新開放時間待定。（ｃａ）

