【樓市鬆綁】珠海放寬限購政策降首付，首推「一人購房全家幫」

《經濟通通訊社９日專訊》據內媒報道，大灣區內地城市珠海繼續鬆綁樓市，在６月１日起

調整限購政策，除香洲區（南屏鎮和灣仔街道除外）和橫琴粵澳深度合作區這兩個區實施限購，

其他各區取消限購。

另外，對於首套房首付比例政策，中國銀行珠海某支行的工作人員表示，７日接到通知，現

在珠海非限購區域首套房首付比例最低２成，限購區域首套房首付比例最低３成。



＊珠海首推「一人購房全家幫」政策引發關注＊



除放寬限購政策降首付之外，各地亦提出「創新」樓策激勵民眾購房。珠海市住房公積金管

理中心１日發布《發揮住房公積金作用支持服務「產業第一」工作方案》，其中特別提到實行「

一人購房全家幫」政策。珠海市繳存職工可提取帳戶餘額的９０％幫助其直系親屬（配偶、父母

、子女）購房支付首付款，也可按還貸提取的方式，逐月提取公積金用於幫助其直系親屬（配偶

、父母、子女）償還購房貸款。

政策引發廣泛關注，不過有輿論聲音質疑做法存「全家綁在車上」的風險和「鼓勵啃老」的

嫌疑。但也有人認為此舉利於讓公積金發揮更大作用。

有數據顯示，大灣區內地城市新樓庫存同比急增，中國房產信息集團數據顯示，珠海今年４

月平均去化周期飆升至４２個月，去年同期只有１３個月。（ｄｗ）

