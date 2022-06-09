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即市新聞

09/06/2022 09:29

《輪證高清－孫明哲》科網急升，善用三部曲揀選合適認沽證輪

　　《輪證高清》上星期本欄提到投資者宜利用選輪三部曲協助挑選認股證，特別在現時波動市
況尤其重要，為什麼需要這樣嚴格挑選認股證的條款呢？每一項的投資首要是了解其風險，就投
資認股證而言，主要風險有正股變化風險及波幅變化風險。正股變化的風險是認股證投資者計劃
承受的，希望利用槓桿擴大正股變化以獲取利潤，投資者可透過多個途徑例如正股的新聞及消息
、技術走勢以及嚴格執行止蝕等方式去控制此風險。
。　對於大部分認股證投資者而言，是不希望承受其他影響輪價的風險，特別是波幅變化風險，
因此在選擇時應盡量挑選一些能緊貼正股變化，同時較不受波幅影響的產品，這正正是我們常常
提出選輪三部曲的原因以及重要性。
　　選輪三部曲是從風險出發，有系統地篩選產品以達致最高回報效益。投資者應從行使價、到
期日及街貨量三個步驟挑選產品。行使價方面宜以輕微價外證為目標，一般以１５％以內價外幅
度作篩選，到期日則以２個月期以上作篩選。從以上兩個步驟就可以挑選出中期輕微價外證，這
類產品的對沖值較高，能較緊貼正股變化，同時引伸波幅敏感度較低，相對受引伸波幅影響較少
，是條款合適的產品。然後投資者再注意產品的街貨數據，因為街貨太高的產品容易受市場供求
影響，或會出現不跟行的情況。所以宜選擇低街貨例如３０％以下的產品作部署。
　　就以近日市況為例，科技股股價表現強勢，資金積極流入相關認沽證作部署，隨著股價上升
，投資者更需要小心選擇產品條款，因為當股價處於大漲小回格局的時候，若股價出現輕微回吐
，引伸波幅同時會有回落的風險，認沽證就有機會出現不跟行的情況，所以更需要利用三部曲，
挑選出受波幅影響較低的中期貼價證。騰訊（００７００）為例，以昨日收市價計，１５％價外
幅度以內即是行使價約３３０元以上，加上２個月期以上作篩選，當中最高槓桿是騰訊沽
１１６３２，是高槓桿而且低街貨的選擇。再以美團認沽證為例，昨日收市價計，１５％價外幅
度以內即是行使價約１７５元以上，而今天新上市美團沽１７８４８，９月份到期，便適合現況
部署。另外，投資者如希望部署其他科技股相關認沽證亦可留意以下產品介紹。

　　騰訊沽１１６３２，行使價３３７﹒６８元，２０２２年８月２２日到期，實際槓桿８﹒５
倍，三部曲之選。
　
《高盛董事總經理　孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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＊版權所有２０２０年，高盛（亞洲）有限責任公司。本文不構成邀約、游說或建議出售或購買
結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃
非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上
市文件，獨立評估風險及諮詢專業建議。

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