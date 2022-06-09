【內房困局】房地產信託市場乍暖還寒，業內指存量風險依然嚴峻

《經濟通通訊社９日專訊》伴隨各地政策鬆綁的「暖風」，沉寂許久的房地產信託似有復甦

跡象。據內媒引述用益信託的統計數據顯示，在５月２３日至５月２９日這一周，房地產類信託

的成立規模為１１﹒０３億元（人民幣．下同），環比大幅增加３﹒９８倍，成為當周集合信託

市場上成立規模唯一增長的業務領域。

在地產行業融資情況整體改善的大背景下，房地產信托的回暖苗頭是反彈開始，還是「曇花

一現」？《上海證券報》引述多位信托業內人士認為，房地產信託仍面臨較為嚴峻的存量風險，

後續還需關注相關政策的落地情況，地產信託的真正回暖為時尚早。

一位信託公司高管透露，近期他所在公司的地產信託項目確實比以往有所增加。但就其了解

的情況而言，存量客戶、存量項目通過新項目載體盤活流動性佔較大比例，純粹的新客戶和新項

目合作很少，信託公司對於房地產項目依然較為謹慎，增量需求也不大。另有業內人士認為，房

地產企業資金鏈也仍較為緊張，行業風險並未完全出清，因此公司目前對房地產業務仍保持謹慎

態度，其中融資類業務尤其如此。



＊上周房地產信託成立規模增速再明顯放緩＊



事實上，數據也證實房地產信託的後勁似乎不足，同樣是來自用益信託的統計，在５月３０

日至６月５日這一周，房地產信託的成立規模為１１﹒２８億元，環比增加２﹒１９％。雖然仍

呈現增長態勢，但增長速度明顯放緩。

數據又顯示，在５月２３日至５月２９日這一周，金融類信託的成立規模為３４﹒１４億元

，環比減少１６﹒６４％；基礎產業類信託的成立規模為２１﹒６億元，環比減少４３﹒８２％

；工商企業類信託的成立規模為４﹒８７億元，環比大幅減少６２﹒０９％。整體來看，這一周

集合信託市場的成立規模環比減少了１６﹒７７％。（ｗｌ）

