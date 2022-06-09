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09/06/2022 09:50

【債務風險】正邦科技逾５億人幣商票逾期價挫７％，公司連夜協商

　　《經濟通通訊社９日專訊》豬價低迷不振，風口上的豬企亦跌落神壇。正邦科技
（深：００２１５７）昨晚（８日）發布公告，受豬周期影響，公司及子公司江西正邦養殖有限
公司等近期因流動資金緊張出現部分商票逾期未兌付的情形，截至公告披露日，逾期未兌付餘額
合計５﹒４２億元（人民幣．下同）。就具體逾期情況來看，其中５﹒１７億元集中在上市公司
正邦科技股份有限公司中。
　　公司通過媒體表示，已連夜召開會議，就商票未及時兌付情況進行說明，多家金融機構參加
會議。據內媒獲悉，公司將在保證生產經營安全的前提下，與債權人積極協商溝通，後續逐步進
行款項兌付工作。
　　通過經營層面的細節，可以看出公司今年經營壓力巨大。數據顯示，正邦科技一季度育肥完
全成本為２０元╱ｋｇ左右，剔除四項費用後的養殖成本為１６﹒４５元╱ｋｇ。而從２０２１
年６月算起，該公司已經連續一年生豬銷售均價低於１６元╱ｋｇ，今年前４個月高點也是只有
１２﹒４３元，直到５月份才出現較大幅度回升，但是仍然低於上述成本。此外，今年４月、５
月，正邦科技商品豬出欄均重只有８６公斤，不僅低於去年同期的１４０公斤的水平，也遠遠低
於１１０公斤的行業生豬標準出欄體重。
　　正邦科技早盤大幅低開後，跌幅持續擴大，現瀉７﹒２％，報５﹒７１元。

＊首季末２５家豬企資產負債率升至逾６０％＊

　　正邦科技不是唯一一家面臨經營困境的豬企，其他生豬養殖企業近兩年負債率也出現明顯提
升。據統計，２５家生豬行業上市公司，２０２０年一季度資產負債率平均值為４５﹒３７％，
到２０２１年一季度時上升至５０﹒４３％，到今年一季度末時再次上升至６０﹒０５％。截至
今年一季度末，除正邦科技負債率達到９７％位居首位外，傲農生物（滬：６０３３６３）、天
邦股份（深：００２１２４）兩家公司負債率也分別達到了８９﹒９２％和８３﹒６７％。相比
之下，牧原股份（深：００２７１４）、溫氏股份（深：３００４９８）、新希望
（深：０００８７６）情況稍好，多維持在６５％至７０％之間。
　　Ａ場豬肉股好淡爭持，天邦股份跌０８％，新希望軟０﹒４％；溫氏股份略升０﹒３％，牧
原股份暫無升跌。（ｗｌ）

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