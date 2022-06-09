【數據前瞻】機構料５月ＣＰＩ漲幅微擴或創半年高，ＰＰＩ續回落

《經濟通通訊社９日專訊》國家統計局將於明日（１０日）公布５月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。

據《路透》綜合約３８家機構預估中值顯示，豬肉價格上漲與大幅回落的蔬菜價格形成對沖，內

地５月ＣＰＩ同比漲幅料微升至２﹒２％，為半年高位（４月ＣＰＩ同比漲２﹒１％）；疫情壓

制國內大宗價格疊加基數拖累，預計５月ＰＰＩ同比漲幅進一步回落至６﹒４％，為１４個月低

位（４月ＰＰＩ同比漲８％）。

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，受菜價拖累，預計５月食品價格將轉跌，雖然當月豬肉

批發價上漲約１１﹒６％，但上市量增長帶動蔬菜批發價大跌１６﹒８％，水果和雞蛋價格漲幅

大幅回落，其次，國內成品油價小幅下跌。

浙商證券宏觀李超團隊分析，供需雙雙改善，蔬菜價格超季節性回落，帶動ＣＰＩ環比下行

，疫情影響尚未消除，核心ＣＰＩ修復較緩。不過，能繁母豬產能持續去化，生豬價格止跌回升

，弱周期有望開啟。需求方面，疫情因素改善帶動終端恐慌性囤貨告一段落。



＊分析：經濟低迷及就業形勢限制ＣＰＩ上行空間＊



而招商證券宏觀謝亞軒團隊預測，５月ＣＰＩ同比漲幅回落至１﹒８％。他們認為，國內局

部疫情限制餐飲類消費及服務業的復甦，經濟低於潛在增速和就業形勢限制核心ＣＰＩ的上行空

間，後續的價格壓力集中在食品和能源項下。

ＰＰＩ方面，該團隊認為，黑色商品價格偏弱震盪，在疫情反復影響地產和基建的情況下，

維持產量恢復和實際需求不足的邏輯，價格下行空間取決於成本側支撐。不過，本輪局部疫情已

近尾聲，國務會議穩經濟和地產政策支持指向後續黑色商品價格的反彈。（ｗｌ）

