【內房困局】富裕地區新房庫存壓力暴漲，大灣區多市去化周期倍增

《經濟通通訊社９日專訊》彭博行業研究引述中國房產信息集團數據發表報告指，在中國經

濟最發達的大灣區和長三角地區，一手樓盤庫存壓力正在不斷增加，報告認為，隨著外溢投資需

求減弱以及經濟前景惡化，這些地區的衛星城市可能面臨著長期供應過剩的局面。

數據顯示，大灣區七個內地城市今年４月的新樓庫存同比急增，情況最嚴重的為惠州、珠海

及東莞，今年４月平均去化周期分別飆升至５１個月、４２個月及３７個月，是去年同期的兩倍

有多；至於兩個一線城市，深圳新房去化周期由８個月升至１６個月，廣州去化周期由１１個月

升至２１個月。不過報告認為穗深兩地自住需求堅挺，庫存壓力可迅速得到緩解。

長三角地區同樣出現新房庫存難消化的情況，但形勢沒有大灣區嚴重。其中，常州、無錫、

徐州及蘇州四市在今年４月新房去化周期超過２０個月，其中常州、無錫、徐州去年同期的庫存

消化周期在１０個月以內，至於上海和杭州的新房去化周期亦升至１１個月及１０個月。報告認

為，政策刺激、疊加強勁人口流入所帶動的堅挺的長期需求，將提振長三角城市的住房銷售，但

衛星城市的住房需求可能需要一段時間才能得到恢復，其庫存水平或將保持高位。（ｅｙ）

