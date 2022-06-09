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09/06/2022 14:55

【數據前瞻】機構料５月人幣新增貸及社融環比翻倍，Ｍ２略回落

　　《經濟通通訊社９日專訊》人行最晚於約６月１７日公布５月Ｍ２、新增信貸及社融等數據
。據《路透》綜合２８家機構的預估中值顯示，在經歷４月罕見斷崖式驟降後，５月金融數據有
望在政策發力下迎來一定程度的改善。在５月下旬信貸形勢分析會、全國穩住經濟大盤電視電話
會議陸續召開後，金融機構貸款投放力度加大，預計當月新增人民幣貸款１﹒３萬億元（人民幣
．下同），儘管環比翻倍有餘（４月新增貸款６４５４億元），但較去年同期依舊下滑逾一成。
　　５月政府債發行節奏大幅加快，淨融資逾萬億元，成為社融主要拉動項；預計５月新增社會
融資規模為２﹒０１５萬億元，環比增幅亦超過一倍（４月新增社融０﹒９萬億元），略超上年
同期。當月Ｍ２同比增速料略跌至１０﹒４％（５月Ｍ２同比增１０﹒５％）。

＊銀行５月底加大信貸投放，料中長期貸款同比明顯少增＊

　　中信證券報告稱，５月初開始，票據轉貼現利率一直在低位徘徊，５月下旬一年期票據轉貼
現利率一度接近０，這通常是信貸投放不佳的信號。但５月下旬信貸形勢分析會召開後，當月最
後兩個交易日，票據利率回升至１﹒３％左右，銀行可能在月底加大了貸款投放力度。綜合來看
，５月的新增信貸可能低於去年同期，但預計相差不會太多。
　　信貸結構方面，招商證券稱，５月消費低迷導致消費信貸需求偏弱，中長期同比明顯少增，
主要是房地產銷售同比明顯下滑導致房貸需求低迷；對公信貸中，中長期同比明顯少增，反映了
疫情多發等之下企業信貸需求偏弱。後續信貸需求走勢主要取決於地產銷售是否明顯改善、疫情
「封城」情況是否明顯好轉，以及基建及城投融資。（ｗｌ）

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