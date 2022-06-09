【俄烏開戰】首五月中國對俄進口增４６﹒５％，逆差１６７億美元

《經濟通通訊社９日專訊》俄烏戰事未了，中俄貿易備受關注。中國海關總署今日公布，１

－５月，以美元計對俄羅斯進口同比增４６﹒５％，出口增長７﹒２％；經測算，累計貿易逆差

１６６﹒９億美元，５月單月貿易逆差５９﹒４億美元。

中國外交部副部長樂玉成４月中旬會見俄羅斯駐華大使杰尼索夫時稱，不論國際風雲如何變

幻，中方將一如既往同俄方加強戰略協作。（ｗｌ）

